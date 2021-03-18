Bayern Münih ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda kalan son iki maçta tamamlanırken, çeyrek finale yükselen son iki ekip Alman devi Bayern Münih ve İngiliz ekibi Chelsea oldu.

Bayern Münih rahat turladı

Şampiyonlar Ligi son turu rövanş mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile Serie A ekibi Lazio karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ile 72. dakikada oyuna girip topla ilk buşmasında golü atan Choupo-Moting kaydetti. Lazio'nun tek sayısı ise 82. dakikada Parolo'dan geldi.



İtalya'da ilk oynanan karşılaşmayı da Bayern Münih 4-1 kazanmış.



Bu sonuçla Bayern Münih adını bir üst tura yazdırırken İtalyan temsilcisi ise Devler Ligi'ne veda etti.

Chelsea, içerde de Atletico'yu mağlup etti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 1-0 yendiği Atletico Madrid'i rövanşta 2-0 mağlup eden Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.

Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz ekibine Stamford Bridge'deki maçta galibiyeti getiren golleri 34'te Hakim Ziyech ve 90+4'te Emerson kaydetti.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de Stefan Savic, 82'de direkt kırmızı kart gördü.

İşte çeyrek finale kalan takımlar