T24 LogoT24 Logo
Spor

Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, Beşiktaş eşleşmesi için temkinli konuştu

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş karşısında kendilerini zor maçların beklediğini ifade ederek iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi

16 Ocak 2018 12:59

Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile eşleştikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda zor bir kura çektiklerini ifade etti.

Beşiktaş karşısında formda olmaları gerektiğini vurgulayan 72 yaşındaki çalıştırıcı, "İyi hazırlanmış olacağız. Çünkü bu tür karşılaşmalarda dikkatli olmak gerektiğini çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik direktör, Bayern Münih için asıl hedefin Şampiyonlar Ligi olup olmadığı yönündeki soruya, "Asıl hedef lig şampiyonluğu. Daha sonra Almanya Kupası'na bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında değil, genişletilmiş dairenin içindeyiz." yanıtını verdi.

Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında Manchester City'nin başında olduğu 5 İngiliz takımının yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'i gösterdi.

 

ETİKETLER

HeynckesBayern MünihBeşiktaşyorumeşleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24