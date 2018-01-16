Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, Beşiktaş eşleşmesi için temkinli konuştu

Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile eşleştikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda zor bir kura çektiklerini ifade etti.

Beşiktaş karşısında formda olmaları gerektiğini vurgulayan 72 yaşındaki çalıştırıcı, "İyi hazırlanmış olacağız. Çünkü bu tür karşılaşmalarda dikkatli olmak gerektiğini çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik direktör, Bayern Münih için asıl hedefin Şampiyonlar Ligi olup olmadığı yönündeki soruya, "Asıl hedef lig şampiyonluğu. Daha sonra Almanya Kupası'na bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında değil, genişletilmiş dairenin içindeyiz." yanıtını verdi.

Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında Manchester City'nin başında olduğu 5 İngiliz takımının yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'i gösterdi.