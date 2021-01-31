T24 LogoT24 Logo
Spor

Bayern Münih'te Tolisso dövme yaptırdığı için kadro dışı bırakıldı

31 Ocak 2021 10:38

Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız Corentin Tolisso, Koronavirüs tedbirlerine uymayarak dövme yaptırınca kadro dışı bırakıldı. 

Olay üzerine açıklama yapan Başkan Rummenigge, "Koronavirüs döneminde futbol oynayabildiğimiz için şanslıyız. Bunu sağlayabilmek için de antrenörler, futbolcular yani herkes sağlık prosedürlerini uygulamak zorunda. Defalarca kez hatırlatılmasına rağmen bu hata yapıldı ve gereken yapılacak. Tolisso'ya büyük bir para cezası verdik, gelen parayı da hayır kurumlarına bağışlayacağız" diye konuştu.

Yaşananların ardından ise Fransız orta saha oyuncusu Tolisso yaptığı açıklamada olaydan dolayı hatasını kabul ettiğini ve üzgün olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Bayern Münihtolissodövmekoronavirüs tedbirleribundesligskadro dışı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24