Bayern Münih, Stuttgart’ta tek golle kazandı

Bundesliga'da 17. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yendi.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan müsabakada Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih’i konuk etti.

Bavyera ekibi, ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada, 79. dakikada Thomas Müller ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+4. dakikasında Bayern Münihli Niklas Süle'nin Santiago Ascacibar'a ceza sahasında faul yapması sonucunda Stuttgart, penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Chadrac Akolo, kaleci Sven Ulreich'i geçemedi ve karşılaşma Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stuttgart ekibinde, Türkiye'nin 21 yaş altı milli takımında forma giyen Berkay Özcan 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 41'e yükselterek sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Stuttgart ise, 17 puan ve averajla 14. sırada kaldı.(Eurosport)