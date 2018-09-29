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Spor

Bayern Münih, sezon başından bu yana ilk kez mağlup oldu

Hertha Berlin, Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti

29 Eylül 2018 02:51

Bundesliga ekibi Bayern Münih, ilk yenilgisini Hertha Berlin deplasmanında aldı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'e 2-0 yenildi.

Ligde ilk puan kaybını geçen hafta Augsburg karşısında aldığı beraberlikle yaşayan Bayern Münih, Olimpiyat Stadı'nda Hertha Berlin'in konuğu oldu.

Hertha Berlin'e 23. dakikada penaltıdan Vedad Ibisevic ve 44. dakikada Ondrej Duda'nın gollerine engel olamayarak 2-0 kaybeden Bayern Münih, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla Bayern Münih, 13 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, aynı puana sahip Hertha Berlin ise averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

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