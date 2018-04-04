Bayern Münih, Sevilla deplasmanında yarı final kapısını araladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United'ı eleyerek 60 yıl sonra çeyrek finale yükselen Sevilla, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci sezonunda ilk kez çeyrek final maçı oynayan Sevilla, karşılaşmanın 32. dakikasında Pablo Sarabia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesi attığı golle Bayern Münih maçta tekrar eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın 68. dakikada Bayern Münih, Thiago Alcantara'nın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Alman ekibi sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu sonuçla yarı finale çıkma adına avantaj yakaladı.
Bu maçın rövanşı, 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.