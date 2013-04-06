Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek puanını 75'e çıkaran Bayern Münih, sezon bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sezonun bitmesine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 23. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, Bundesliga'da bugün oynanan sezonun 28. haftasında Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek puanını 75'e çıkardı.

Kırmızılı-beyazlı ekibin 27. dakikada penaltı kaçırdığı karşılaşmanın tek golü 52. dakikada Bastian Schweinsteiger'den geldi.

Liderin en yakın rakibi Borussia Dortmund ise FC Augsburg'u sahasında 4-2 mağlup ederek 55 puanla 2. sırada yer aldı. Böylelikle Bayern Münih, 15 puanlık farka ulaşarak şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

Bavyera ekibi, 50 yıllık lig tarihinde kendisine ait sezon tamamlanmadan en erken şampiyon olma rekorunu da geliştirdi. Bayern Münih, 1972-1973 ve 2002-2003 sezonlarında 30. haftada şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bundesliga'nın 28. haftasında bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Eintracht Frankfurt-Bayern Münih:..........: 0-1

Werder Bremen-Schalke 04: .................: 0-2

Bayer Leverkusen-VfL Wolfsburg:............: 1-1

Borussia Dortmund-FC Augsbburg:............: 4-2

Borussia Mönchengladbach-Greuther Fürth:...: 1-0

Ligde bu akşam Hamburg-SC Freiburg, yarın da FC Nürnberg-Mainz 05 ve Hannover 96-VfB Stutrgart karşılaşmaları oynanacak.