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Spor

Bayern Münih-Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Bayern Münih-Roma maçını Cüneyt Çakır'ı yönetecek

03 Kasım 2014 14:53

Cüneyt Çakır, 5 Kasım Çarşamba günü Almanya'nın Bayern Münih ile İtalya'nın Roma takımları arasında oynanacak UEFA şampiyonlar ligi E Grubu maçını yönetecek.

Almanya'nın Münih şehrindeki Münih Arena Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek olacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Bayern Münih 7-1 kazanmıştı.

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