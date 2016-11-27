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Spor

Bayern Münih Ribery'nin sözleşmesini uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Franck Ribery'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2018'e kadar uzatıldığını açıkladı

27 Kasım 2016 18:40

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Franck Ribery'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2018'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Ribery’nin başarılı bir futbolcu olmasının yanında taraftarlar tarafından da sevildiğini belirterek, Fransız oyuncunun kontratını bir yıl daha uzatmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

333 kez sahaya çıktığı Bayern formasıyla 108 gol ve 164 asist üreten Ribery ise kırmızı-beyazlı ekipte bir yıl daha oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirerek, gelecek 1,5 yılın başarılı geçmesi için takıma katkı sağlamaya çalışacağını ifade etti.

2005'te Galatasaray forması da giyen Ribery, 2007 yazında transfer olduğu Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer, Bundesliga'da ise 6 şampiyonluk kazandı.

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