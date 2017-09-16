Bayern Münih, Hoffenheim mağlubiyetinin acısını Mainz'dan çıkardı

Geçen hafta Bundesliga’da Hoffenheim’a deplasmanda 2-0 yenilerek ‘soğuk duş’ etkisi yaşayan Bayern Münih, ligin 4’üncü haftasında konuk ettiği Mainz 05’i 4-0 mağlup etti.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren goller Thomas Müller, Arjen Robben ve Robert Lewandowski’den (2) geldi. Münih’in 3 puanı 4 golle aldığı karşılaşmada Joshua Kimmich, 3 asistle maça damgasını vuran isimlerden oldu.

Diğer sonuçlar

Bundesliga’da şu ana kadar oynanan diğer karşılaşmalar şöyle sonuçlandı:

Frankfurt-Augsburg: 1-2

Stuttgart-Wolfsburg: 1-0

Werder Bremen-Schalke: 1-2