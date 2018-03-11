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Spor

Bayern Münih, Hamburg karşısında geleneği bozmadı 

İSTANBUL,(DHA) Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Hamburg'u 6-0'lık farklı skorla mağlup eden Bayern Münih, rakibi karşısındaki farklı galibiyet serisini sürdürdü

11 Mart 2018 15:20

İSTANBUL,(DHA)

Almanya Bundesliga\'nın 26\'ncı haftasında Hamburg\'u 6-0\'lık farklı skorla mağlup eden Bayern Münih, rakibi karşısındaki farklı galibiyet serisini sürdürdü.
Münih ekibi Hamburg\'la oynadığı son 10 karşılaşmada rakip kaleye 38 gol bırakırken, dün de bu geleneğini bozmadı ve konuk ettiği rakibini yine farklı mağlup etti.
Bayern Münih, son 10 Bundesliga maçında Hamburg karşısında 9 galibiyet alırken bu karşılaşmalarda 38 gol kaydetti. Kalesinde sadece 3 gol gören Münih ekibi, 2 kez kez 8-0, 2 kez de 5-0 mağlup ettiği rakibine dün oynanan karşılaşmada da 6-0 mağlup etti ve rakibine zor anlar yaşattı. Bayern\'de 38 golün 10\'unu atan isim ise 29 yaşındaki golcü futbolcu Robert Lewandowski oldu. 
Bundesliga\'da 66 puanı bulunan Bayern Münih, en yakın rakibi Schalke 04\'ün 20 puan önünde liderliğini sürdürürken, Hamburg, 18 puanla düşme hattında yer alıyor. Münih, ligde oynadığı 26 karşılaşmada 65 gol atarken kalesinde sadece 18 gol gördü. 
Bayern Münih ile Hamburg arasında oynanan son 10 Bundesliga karşılaşması:
 
Bayern Münih 6 - 0 Hamburg    
Hamburg 0 - 1 Bayern Münih    
Bayern Münih 8 - 0 Hamburg    
Hamburg 0 - 1 Bayern Münih    
Hamburg 1 - 2 Bayern Münih    
Bayern Münih 5 - 0 Hamburg
Bayern Münih 8 - 0 Hamburg
Hamburg 0 - 0 Bayern Münih    
Hamburg 1 - 4 Bayern Münih
Bayern Münih 3 - 1 Hamburg    
 

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