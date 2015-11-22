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Spor

Bayern Münih, genç yıldız Yunus Mallı'ya talip oldu

Bavyera ekibinin genç yıldız için scout ekibi görevlendirdiği ve bir çok kez özel olarak tribünden izlettiği ortaya çıktı

22 Kasım 2015 20:52

A Milli Takım'ın genç yıldızı ve Mainz'de forma giyen 23 yaşındaki Yunus Mallı'ya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in talip olduğu öne sürüldü. Bavyera ekibinin genç yıldız için scout ekibi görevlendirdiği ve bir çok kez özel olarak tribünden izlettiği ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Mainz ile 2018'e dek kontratı bulunan ve 12 lig maçında 7 gole imza atan oyuncunun bu performansını sürdürmesi durumunda 10 milyon euro (30 milyon TL) gibi bir bedelle Bayern'e gidebileceğine dikkat çekildi.

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