Bayern Münih futbolcusu Lucas Hernandez’e 6 ay hapis cezası

Madrid’de bir mahkeme, Bayern Münih’in savunma oyuncusu Lucas Hernandez’i, eşine karşı 2017 yılında aile içi şiddetten ceza almasının ardından uzaklaştırma emrine uymadığı için 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Çarşamba günü yayınlanan mahkeme belgesinde, 25 yaşındaki Hernandez’in, kısıtlama emrine karşı geldiği için daha önce ertelenen hapis cezası nedeniyle Madrid’deki bir ceza mahkemesi tarafından temyiz başvurusu da reddedildi.

Belgede, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcunun, her ikisi de Şubat 2017’deki mahkemede verilen iki cezası olduğu için temyiz talebinin reddedildiği açıklandı. Yıldız futbolcunun 19 Ekim’de Madrid’deki mahkemeye katılması ve gönüllü olarak hapse girmesi için 10 gün verildi.

500 metre yasağına uymadı

2010 yılında Atletico Madrid’de oynadığı dönemde kız arkadaşı olan şimdiki eşine saldırdığı için 31 gün kamu hizmeti cezası almıştı. Ayrıca kendisine şiddet, saldırı ve mala zarar verme suçlarından 31 gün kamu hizmeti cezasının yanında eşine 500 metre mesafede olmasını şart koyan bir uzaklaştırma emri verilmişti.

Profesyonel kariyerine 2014’te Atletico Madrid’de başlayan ve 2019’da 80 milyon Euro’ya Bayern’e transfer olan Hernandez, 29 kez Fransa Milli Takımı formasını giydi. 2018 Dünya Kupası’nı kazanan kadroda yer alan Hernandez, geçtiğimiz hafta sonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.