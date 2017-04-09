Bayern Münih farklı kazandı

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, 4. dakikada Franck Ribery ve 10. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro'nun 20. dakikada fileleri havalandırması sonucu farkı bire indirdi ve ilk yarı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bavyera temsilcisi, Arjen Robben'in 49. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı. Maçın 68. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Lewandowski, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı: 4-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.