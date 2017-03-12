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Spor

Bayern Münih farkı açıyor

Bundesliga'nın 24. haftasında, lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Eintracht Frankfurt'u Robert Lewandowski (2) ve Douglas Costa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti

12 Mart 2017 12:59

Bundesliga'nın 24. haftasında, lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Eintracht Frankfurt'u Robert Lewandowski (2) ve Douglas Costa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Zirve takibini sürdüren Liepzig, konuk ettiği Wolfsburg karşısında Mario Gomez'i̇n 9. daki̇kada golüne engel olamayarak 1-0 yenildi ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Hafta içi Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Borussia Dortmund ise Hertha Berlin deplasmanında puan alamadı. Ev sahibi Hertha Berlin 11. dakikada Salomon Kalou, 71. dakikada Marvin Plattenhardt'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Borussia Dortmund'un tek golü, 55. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi.

Bu sonuçların ardından 59 puanlı Bayern Münih, zirve yolundaki en yakın rakibi Liepzig ile arasındaki puan farkını 10'a yükseltti. Borussia Dortmund ise 43 puanla 3. sırada kaldı.

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