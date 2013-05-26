Bayern Münih, Borussia Dortmund'u devirdi; Avrupa'nın kralı oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, iki Alman takımının mücadelesine sahne oldu. Bir yanda bu sezon tüm kupalara talip olan Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, diğer yanda teknik direktörleri Jürgen Klopp önderdiğinde bitirici bir takım olan Borussia Dortmund... Wembley Stadium'daki nefes kesen mücadeleyi Bayern Münih 2-1 kazandı.

Bayern'in gollerini 60. dakikada Mario Manduzkic ve 89'da Arjen Robben kaydetti. İlkay Gündoğan'ın 68'de kaydettiği penaltı Dortmund için yeterli olmadı.

Karşılaşmaya flaş gibi başlayan taraf Dortmund oldu. Blaszczykowski ve Lewandowski ile üst üste kaleyi yoklayan sarı-siyahlı ekip Neuer'i geçemedi. Dortmund ataklarıyla ilk 20 dakika zor anlar yaşayan Bavyera temsilcisi 25'ten sonra açıldı. İlk yarının özeti aslında kalecilerdi. Roman Weidenfeller ve Manuel Neuer kalelerine duvar örerek net pozisyonlara rağmen gole geçit vermediler.



Mücadeleye Dortmund fırtına gibi başladı. Üst üste ataklarla Bayern'i zorlayan sarı-siyahlılar Marco Reus, Blaszczykowski ve Lewandowski'yle net pozisyonlar buldular. Fakat Neuer kalesinde adeta devleşerek bu şutların hepsinde başarılı oldu.





Mücadelenin ilk bölümlerinde kalecisi Neuer'in başarısıyla geri düşmemeyi başaran Bayern Münih, dakikalar 26'yı gösterdiğinde ilk ciddi pozisyonunu buluyordu. Sol kanatta topla buluşan Franck Ribery'nin ortasına altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Mario Mandzukic'in kafa vuruşunu Roman Weidenfeller tokatlıyor ve üst direğe de çarpan top kornere çıktı. Bu kornerde Javi Martinez'in kafa vuruşu da üst direği yalayarak auta çıktı.



Bu dakikalarda Münih takımının oyuna ısındığı ve ilk bölümlerdeki şoku atlatıp rakip kaleye tehlikeli akınlarla geldiği görüldü. Thomas Müller'in pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bomboş pozisyonda topla buluşan Arjen Robben'in şutunu, ileri çıkarak Robben'in açısını bozmaya çalışan Roman Weidenfeller kornere gönderdi. İlk bölümlerde Neuer gibi Weidenfeller de kalesinde yıldızlaştı ve 0-0 biten ilk yarıda öne çıkan file bekçileri oldu.



Bayern Münih ilk yarının sonraki bölümünde yakaladığı havayı ikinci yarıda da sürdürdü. Dakikalar 60'ı gösterirken mücadelenin ilk golü geldi. Ribery, Robben'in koşuyoluna muhteşem bir ara pası atarak Hollandalı'yı hareketlendirdi. 29 yaşındaki yıldız sol çizgiden topu ceza sahasına çevirirken, Mario Manzukic'e topu boş kaleye göndermek kaldı: 1-0





Borussia Dortmund yediği golden sonra bozulmadı ve normal oyununu devam ettirdi. Hücum olarak istediği etkinliği yaratamayan Dortmund, Dante'nin top yerine Polonyalı Blaszczykowski'yi tekmelemesi sonrasında İtalyan hakem Nicola Rizzoli penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İlkay Gündoğan Neuer ve topu farklı köşelere gönderdi: 1-1



Robben bitirdi



Mücadeleye eşitlik geldikten sonra maçı belki en zevkli anlarını seyretti futbolseverler. Müller'in sağ taraftar Weidenfeller'i geçip boştaki Robben'i görmesi sonrasında Subotic'in son anda topu çizgiden çıkarması maçın kırılma anlarından biriydi. Ardından David Alaba'nın ceza sahasından çıkardığı harika şutu Weidenfeller harika çıkarttı. 89. dakikada ise Arjen Robben sahneye çıktı. Weidenfeller ile karşı karşıya kalan Hollandalı yıldız, ilk yarıdakini yapmadı ve Alman kaleciyi avlayarak takımına kupayı getiren golü kaydetti: 2-1