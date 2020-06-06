Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i öne geçtiğine pişman etti

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanında geri düşmesine rağmen 4-2 kazanmayı bildi ve ligdeki galibiyet serisini 9 maça yükseltti.

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern 1-0 geriye düştüğü maçtan 4-2'lik zaferle ayrılırken goller Lucas Alario, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Robert Lewandowski ve Florian Wirtz'den geldi.

Bundesliga'da üst üste sekizinci şampiyonluğuna her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Bavyera ekibi, ligdeki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı. Bayern, Hansi Flick'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 26 resmi maçının 23'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.