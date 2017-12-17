Bayern Münih Başkanı'ndan forvete takviye sinyali

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

Bavyera kulübünün başkanı Uli Hoeness, Bundesliga'nın 17. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın golcü ismi Robert Lewandowski'ye alternatif olabilecek bir ismi devre arasında transfer edebileceklerinin sinyalini verdi.

Ara transfer döneminde flaş bir hamle yapmak için gereken ekonomik şartlara sahip olduklarını belirten Hoeness, "Devre arasında yaklaşık 70 milyon euro harcayabilecek imkânımız var. Lewansdowski'nin yanına yeni bir forvet aradığımız da artık bir sır değil. Bu bölge için alternatifleri değerlendiriyoruz." yorumunda bulundu.

Hafta içinde Borussia Dortmund ile oynayacakları Almanya Kupası 3. tur maçının transfer stratejileri açısından önemine dikkat çeken 65 yaşındaki Hoeness, "Dortmund'u mağlup edersek sezonun ikinci yarısında üç kulvarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Fikstürün yoğunlaşmasıyla birlikte kadroya takviye ihtiyacı daha da belirgin hâle gelecek." diye konuştu.

Alman basınında yer alan haberlerde Bayern Münih'in devre arasında Hoffenheim'dan Sandro Wagner veya Freiburg'dan Nils Petersen'i transfer edebileceği iddia ediliyor.

Jupp Heynckes'i teknik direktörlük görevine getirdikten sonra çıktığı 15 resmi maçın 13'ünden galibiyetle ayrılan Bayern Münih, 17 haftası geride kalan Bundesliga'da topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.