Bayern Münih Barça'yı perişan etti

Camp Nou'da oynanan karşılaşmada rakibinden daha üstün bir oyun sergileyen Alman ekibi, Robben, Pique (k.k.) ve Muller'in golleriyle Barcelona'yı rahat geçti ve finalde Borissia Dortmund'un rakibi oldu.

Barça’nın Arjantinli yıldızı Messi’nin yedek kulübesinde oturduğu mücadelenin 24. dakikasında Pedro’nun çektiği şutta kaleci Neuer başarılıydı. 27. dakikada gelişen Barcelona atağında altı pas üzerinde Xavi topu dışarı vurdu.

İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 49. dakikada Arjen Robben’in attığı golle Bayern 1-0 öne geçti. 72. dakikada Pique’nin kendi kalesine gönderdiği topla Alman ekibi farkı ikiye çıkardı: 2-0 76. dakikada Ribery’nin pasında Müller topu filelere gönderdi ve durumu 3-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern maçı kazandı ve adını finale yazdırdı.

Alman finali

Yarı finalde Real Madrid’i eleyen B.Dortmund ile bir diğer İspanyol ekibi Barcelona’yı saf dışı bırakan Bayern Münih finalde birbirlerinin rakibi oldular. İki Alman ekibi Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmak için 25 Mayıs’ta Londra’nın Wembley Stadı’nda karşı karşıya gelecekler. Bu kupayı daha önce 1 kez kazanan (1997) Dortmund’a karşı Bayern’in Avrupa’nın bir numaralı kupasında 4 zaferi bulunuyor (1974, 1975, 1976, 2001). Bavyera ekibi geçtiğimiz sene kendi evinde oynadığı final maçında kupayı İngiltere’nin Chelsea ekibine kaptırmıştı.