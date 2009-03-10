Bayern Munih abarttı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan rövanş maçında Allianz Arena'da Sporting Lizbon'u 7-1'lik skorla devirdi



Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ilk maçında Sporting'i deplasmanda 5-0 mağlup edep, rövanşı formaliteye çeviren Bayern Munih, rakibini bu kez de 7-1 yenerek Almanya'da yaşadığı kötü günleri biraz olsun unuttu.



Lizbon'daki maçın yıldızları Ribery ve Toni'nin kadroda yer almadığı maçta Bayern, bu kez Podolski ile rakibini çökertti. Gelecek sezon Köln'de oynayacak olan yıldız iki gol atarken, Bayern'in diğer golleri Sweinsteiger, Van Bommel, Klose, Müller ve Polga'dan (Kendi kalesine) geldi. Sporting'in bu turdaki tek golünü ise Moutinho kaydetti. Maçı 4-1 kazanan Bayern Münih böylece adını resmen çeyrek finale yazdırdı.

