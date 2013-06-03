Bayern Münih 3’te 3 yaptı

Bavyera ekibi Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası maçında, Stuttgart’ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu da kazanan Bayern bir sezonda 3 kupayı da alan ilk Alman takımı oldu.

Berlin’in Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı 75 bin kişi izledi. Bayern Münih Onursal Başkanı Franz Beckenbauer takımını “90 dakikanın tamamına bakılırsa Bayern Münih hakettiği bir galibiyet aldı. Bu en iyi Bayern takımı. Kesinlikle en üst noktadalar” sözleriyle överken, takımın Fransız yıldızı Franck Ribery “Bu inanılmaz, süper. Son dakikalarda biraz zorlandık ama nihayetinde kazandık. Çok mutluyum” diye konuştu.

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes takımına 3 kupayı da kazandırarak Alman futboluna tarihi bir başarıyla veda etti. 68 yaşındaki teknik adam Bundesliga defterinin kendisi için kapandığını ancak teknik direktörlüğe yurt dışında devam edip etmeme konusunda kapıyı açık bıraktığını daha önce ifade etmişti.



Bayern'in iki golü eski Stuttgartlı oyuncudan geldi



Maçın ilk yarısında Stuttgart daha etkili olan görünse de golü bulan taraf Bayern Münih oldu. 37'nci dakikada Bayernli Philipp Lahm'ı ikili mücadelede ceza alanı içinde düşüren Stuttgartlı Ibrahima Traore penaltıya sebebiyet verdi. Atışı kullanan Thomas Müller, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı Bayern’in üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıya Bayern Münih hızlı başladı. Teknik direktör Jupp Heynckes'in Mario Mandzukic'in yerine kupa finalinde ilk 11’de şans verdiği Mario Gomez takımını rahatlatan isim oldu. 48’inci dakikada Philipp Lahm’ın pasını ağlara gönderip skoru 2-0'a getiren Stuttgart’ın eski oyuncusu, 61’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Bayern’in 3’üncü golünü kaydetti.

3 farklı skor Bayern Münih’i rehavete itince Stuttgart rakibinin üzerine daha etkili gelmeye başladı. Martin Harnik önce farkı 2’ye indirdi (71.) 9 dakika sonra aynı futbolcu Manuel Neuer’i bir kez daha mağlup etti. Ancak kalan sürede skoru korumayı başaran Bayern Münih, sahadan 3-2 galip ayrıldı.



3'te 3 yapan yedinci takım oldu



Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Bayern Münih, bir sezonda üç kupayı da müzesine götüren ilk Alman takımı olurken, Avrupa futbol tarihinde bu başarıya ulaşan yedinci ekip oldu. Bugüne kadar lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi ya da eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunu bir sezonda kazanan takımlar arasında Inter, Barcelona, Manchester United, PSV Eindhoven, Ajax ve Celtic yer alıyordu.