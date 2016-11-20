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Spor

Bayern Mühih otobüsü cayır cayır yandı!

Taraftarları taşıyan otobüste bulunan 50 kadar taraftar yara almadan kurtuldu

20 Kasım 2016 18:56

Almanya'da Bayern Münih taraftarını taşıyan otobüste seyir halindeyken yangın çıktı.

Bundesliga'da dün Borussia Dortmund'un Bayern Münih'i 1-0 yendiği maçın ardından Münih'e hareket eden Bayern Münih taraftarını taşıyan otobüs, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehri yakınlarındaki A 45 numaralı otobanda alev aldı.

ntvspor'un haberine göre; yangını erken fark eden sürücünün, hızlı bir şekilde otobüsü durdurarak yolcuların tahliyesini sağladığı ve büyük bir faciayı önlediği belirtildi. Polis tarafından trafiğe kapatılan otobanda yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale ederken, otobüste bulunan 50 kadar taraftarın yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Bu arada otobüsten tahliye edilen ve yol kenarında bekleyen taraftarların, yangın sırasında tezahürat yapması da dikkati çekti.

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