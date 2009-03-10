Bayern için prestij maçı mı?



Lizbon'daki ilk maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Alman devi Bayern, bir futbol mucizesi olmazsa Salı akşamı Allianz Arena'dan çeyrek final biletiyle ayrılacak. Bayern Münih teknik direktörü Jürgen Klinsmann, geçtiğimiz sezon UEFA Kupası'nda Anderlecht karşısında ilk maçı deplasmanda 5-0 kazanıp rövanşta kendi evlerinde 2-1 yenilerek tur atladıklarını hatırlatarak aynı şeyin tekrar gerçekleşmesini istemediklerini ifade etti.



Bayern'de bu maç öncesi Franck Ribery, Hamit Altıntop ve Luca Toni sakatlıkları nedeniyle forma giymemesi beklenen isimler olarak dikkat çekiyor. Bavyera ekibinde ayrıca Hans Jörg Butt'ın da Sporting Lizbon karşısında kaleye geçeceği ifade ediliyor. Tim Borowski ve Mark van Bommel ise sarı kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında cezalı duruma düşecek.



En azından bir prestij galibiyeti almayı hedefleyen Sporting Lizbon'da ise sakatlıkları devam eden Fabio Rochemback ve Leandro Grimi Almanya'ya getirilmediler. Takımın golcü ismi Liedson'un ise dinlendirilip Yannick Djalo, Derlei ve Helder Postiga üçlüsünün hücumda yer alabileceği öğrenildi.



Muhtemel 11'ler



BAYERN MÜNİH

Hans Jörg Butt

Lell

Lucio

van Buyten

Lahm

Schweinsteiger

van Bommel

Ottl

Ze Roberto

Klose

Podolski



SPORTİNG LİZBON

Rui Patricio

Pedro Silva

Daniel Carrico

Anderson Polga

Caneira

Adrien Silva

Izmailov

Vukcevic

Joao Moutinho

Derlei

Liedson