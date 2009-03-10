Bayern için prestij maçı mı?

Lizbon'daki ilk maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Alman devi Bayern, bir futbol mucizesi olmazsa Salı akşamı Allianz Arena'dan çeyrek final biletiyle ayrılacak. Bayern Münih teknik direktörü Jürgen Klinsmann, geçtiğimiz sezon UEFA Kupası'nda Anderlecht karşısında ilk maçı deplasmanda 5-0 kazanıp rövanşta kendi evlerinde 2-1 yenilerek tur atladıklarını hatırlatarak aynı şeyin tekrar gerçekleşmesini istemediklerini ifade etti.
Bayern'de bu maç öncesi Franck Ribery, Hamit Altıntop ve Luca Toni sakatlıkları nedeniyle forma giymemesi beklenen isimler olarak dikkat çekiyor. Bavyera ekibinde ayrıca Hans Jörg Butt'ın da Sporting Lizbon karşısında kaleye geçeceği ifade ediliyor. Tim Borowski ve Mark van Bommel ise sarı kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında cezalı duruma düşecek.
En azından bir prestij galibiyeti almayı hedefleyen Sporting Lizbon'da ise sakatlıkları devam eden Fabio Rochemback ve Leandro Grimi Almanya'ya getirilmediler. Takımın golcü ismi Liedson'un ise dinlendirilip Yannick Djalo, Derlei ve Helder Postiga üçlüsünün hücumda yer alabileceği öğrenildi.
Muhtemel 11'ler
BAYERN MÜNİH
Hans Jörg Butt
Lell
Lucio
van Buyten
Lahm
Schweinsteiger
van Bommel
Ottl
Ze Roberto
Klose
Podolski
SPORTİNG LİZBON
Rui Patricio
Pedro Silva
Daniel Carrico
Anderson Polga
Caneira
Adrien Silva
Izmailov
Vukcevic
Joao Moutinho
Derlei
Liedson