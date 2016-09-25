Bayern Hamburg'u son dakika golüyle geçti

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, Hamburg deplasmanında bu sezon çıktığı beşinci maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Ev sahibi takım güçlü rakibine çok iyi direnmesine rağmen Joshua Kimmich'in 89'uncu dakika kaydettiği gole engel olamadı ve Bayern Münih sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuç eleştirilerin odağındaki Hamburg teknik direktörü Bruno Labbadia'nın görevine son verilmesi ihtimalini de güçlendirdi. Beşinci haftada dördüncü yenilgisini alan Hamburg da tecrübeli teknik adamın 17 aylık görev süresinin sonuna geldiği yorumları yapılmaya başlandı. Kuzey Almanya ekibi, Carlo Ancelotti karşısında son dakika golüyle yıkılırken genç Kimmich de Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi ile birlikte dördüncü sezon golüne ulaştı.

Ancelotti ise ilk sekiz resmi maçını kazanan ilk Bayern teknik direktörü olurken çarşamba günü Şampiyonlar Ligi grup maçında karşılaşacakları Atletico Madrid'in kolay lokma olmadığının da farkında. İtalyan teknik adam bu önemli maça Hamburglu forvet Bobby Wood ile çarpışarak sakatlanan ve ikinci yarıda yerini Jerome Boateng'e bırakan Mats Hummels'den yoksun çıkacak. Ligde beş maçta beş galibiyet ve 15 puanla zirvede olan Bavyera ekibi hafta sonundaki 6'ncı hafta maçında Köln'ü konuk edecek. 1 puanda kalan Hamburg ise Hertha Berlin deplasmanına gidecek.

Bremen'in yüzü nihayet güldü

Werder Bremen, son dakikalarda bulduğu gollerle Wolfsburg'u 2-1 yendi ve nihayet mağlubiyet serisine son verdi. Kuzey Almanya ekibi böylece puan cetvelinin son sırasından da kurtuldu.

Dört hafta sonunda aldığı dört mağlubiyetle son sıraya yerleşen Werder Bremen, 40 bin 153 kişinin izlediği Deniz Aytekin yönetimindeki maçın 69'uncu dakikasında Robert Bauer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Ancak yediği gole kadar ev sahibi takım maçta üstün olan taraftı. Geçen pazar görevine son verilen Viktor Skripnik'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Alexander Nouri'nin 73'üncü dakikada yaptığı hamle meyvesini verdi. Bu dakikada oyuna dahil olan Lennart Thy, 86'ncı dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golden beş dakika sonra Gebre Selassie, Bremen'e bu sezonki ilk puanlarını kazandıran golü kaydetti. Wolfsburg'da Mario Gomez kötü bir performans sergilerken yeni takımının formasıyla 360'ıncı dakika sonunda da golle tanışamadı. Werder Bremen 6'ncı haftada Darmstadt deplasmanında puan ararken ikinci sezon yenilgisini alan Wolfsburg Mainz'ı konuk edecek.

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Sezonun sürpriz iki ekibi, Eintracht Frankfurt ile Hertha Berlin'i karşı karşıya getiren mücadelede ev sahibi takım 1 puanı uzatmalarda bulduğu golle kurtardı. Niko Kovac yönetimindeki Eintracht Frankfurt'un başkent ekibi karşısında iki kez geriye düştüğü maç 3-3 sona erdi.

Vedad Ibisevic 19'uncu dakikada kaydettiği penaltı golüyle Hertha'yı 1-0 öne geçirdi. Marco Fabian (39.) ve Alexander Meier'in (45.) golleri skoru ev sahibi takımın lehine çevirdi. Bir kez daha sahneye çıkan Ibisevic (58.) tabelaya eşitliği getirirken oyuna sonradan giren Alexander Esswein ikinci yarıda başkent ekibini 3-2 öne geçirdi (65.). Ancak maçı bırakmayan kırmızı-siyahlılar 90+2'de Michael Hector ile 3-3'lük skoru yakalamayı başardı.

45 bin kişinin izlediği 800. Bundesliga iç saha maçında aldığı 1 puandan memnun olan Eintarcht Frankfurt 10 puana ulaşarak puan cetvelinin üst sıralarındaki yerini korudu. Aynı puana sahip Hertha Berlin de 5'inci sıradaki rakibinin bir sıra gerisinde yer aldı. Frankfurt temsilcisi 6'ncı haftada Freiburg deplasmanına konuk olurken Hertha Berlin şiddetle puana ihtiyacı olan Hamburg'u ağırlayacak.

Hernandez'in 3 golü 3 puanı getirdi

İki güçlü takım, sıkı ikili mücadeleler, birçok gol pozisyonu ve beş gol. Mainz ile Bayer Leverkusen arasındaki maç haftanın en zevkli karşılaşmalarından biri oldu. Bayer Leverkusen geriye düştüğü Mainz deplasmanında Hernandez'in 3 golüyle 3-2 kazanmayı başardı.

25 bin 274 kişinin izlediği karşılaşmada Türk milli oyuncu Yunus Mallı bu haftayı da boş geçmeyerek Mainz'ı 1-0 öne geçirdi ve 3'üncü sezon golüne ulaştı. Leverkusen bir dakika sonra bu gole Hernandez ile karşılık verdi ve skora yeniden denge geldi (32.). Bu golden dört dakika sonra ev sahibi takım bu kez Stefan Bell ile yeniden öne geçti (35.). İkinci yarıda daha baskılı bir futbol sergileyen Bayer Leverkusen maçı da lehine çevirmeyi başardı. Meksikalı forvet 66'ncı dakikada skoru 2-2'ye getirirken 90+2'nci dakikada kaydettiği kafa golüyle 3-2'lik skoru ilan etti ve takımına 2'nci sezon galibiyetini kazandırdı.

Hernandez karşılaşma sonrası "Biraz şanslıydım ancak uzatmalarda attığım golü özellikle de ikinci yarıdaki mücadelemizle haketmiştik” diye konuşurken teknik direktör Roger Schmidt de futbolcusu överek "Bizim için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gördük. Gol için çok fazla harekete ihtiyaç duymuyor” dedi.

Mainz teknik direktörü Martin Schmidt ise "Maçı ikinci yarıda kaybettiğimiz ortada. Çünkü takımda bir rahatlama oldu” diye konuştu.

Her iki takım da hafta içinde Avrupa arenasına çıkacak. Leverkusen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynarken Mainz'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Azerbaycan temsilcisi Gabala olacak.

Gladbach'ın evinde bileği bükülmüyor

Mönchengladbach özellikle ilk yarıdaki futbolu karşısında zorlandığı maçta Ingolstadt'ı 2-0 yenerek Bundesliga'da üst üste 10'uncu iç saha maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Bundan önceki en uzun evinde kazanma serisi 29 yıl önce Jupp Heynckes ve Wolf Werner yönetimlerinde 11 maçtı.

50 bin 112 kişinin izlediği Borussia Park'taki maçta çarşamba günü Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının provasını en azından skor olarak başarılı bir şekilde veren 'Taylar' rakibi karşısında 42'nci dakikada Lars Stindl ve 76'ncı dakikada Oscar Wendt'in golleriyle sonuca gitti. Gladbach'ın, süper yıldızı Lionel Messi'nin sakatlığı nedeniyle forma giymeyeceği Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona karşısında daha fazlasını yapması gerekecek.

Maçı değerlendiren Gladbach teknik direktörü Andre Schubert "Takımım ilerleme belirtisi gösterdi. Akıllı oynadık” derken Ingolstadt çalıştırcısı Markus Kauczinski "Daha iyi bir takıma karşı yenildik. Ancak kolay teslim olmadık. Uzun süre dengeli giden bir maç oldu. Umarım bu performansımızı sürdürürüz” diye konuştu. 10 puanla ilk dörde yerleşen Gladbach 6'ncı haftada Schalke'ye konuk olacak. Dördüncü sezon yenilgisini alan ve 1 puanla düşme hattında kalan Ingolstadt 6'ncı haftada Hoffenheim'ı konuk edecek.

Augsburg evinde ilk kez kazandı

Augsburg teknik direktörü Dirk Schuster, eski takımı Darmstadt karşısında 1-0 galip gelerek bu sezon takımına sahasındaki ilk galibiyetini kazandırdı. Maçın tek golünü 46'ncı dakikada Alfred Finnbogason kaydetti. Darmstadt, Leon Guwara'nın 45+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının tamamında bir kişi eksik mücadele etti.

Augburg üst üste alınan iki yenilginin ardından bu sezon sahasında ilk kez kazanmanın sevincini yaşarken İzlandalı Finnbogason da ilk Bundesliga golünü kaydetti.

Puanını 7'ye yükselten Augsburg gelecek cuma 6'ıncı hafta maçında RB Leipzig'e konuk olacak. Darmstadt ise cumartesi günü Werder Bremen'i ağırlayacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ