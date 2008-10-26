Bayern geri döndü



Evinde Wolfsbug’u ağırlayan Bayern 0-2 geriye düşse de maçı çevirmeyi bildi ve 4-2 ile üç puanı aldı.



Maça hızlı başlayan Bayern, Podolski ve Ribery ile pozisyonlar yakaladı. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan Wolfsburg, öne geçmeyi de başardı. Demichelis’in yaptığı faul sonrasında penaltı atışı kazanan Wolfsburg, Grafite ile öne geçti. Golden iki dakika sonra Dzeko’nun kafa golü farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bitmeden Ribery’nin ceza sahası dışından yerden vuruşu farkı bire indirdi. İlk yarıda bu skorla sona erdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern 54. dakikada Kaleciden dönen topu kafayla kaleye gönderen Van Bommel skoru eşitledi. 63. dakikada sol kanattan gelen ortaya sert vuran Tim Borowski Bayern’i öne geçirdi. 80. dakikada ise Klose’nin kafayla indirdiği topa dokunan Schweinsteiger farkı ikiye çıkardı. Maç da Bayern’in 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Bundesliga'da günün sonuçları:



Bayern Münih 4 - 2 Wolfsburg

Energie Cottbuss 2 - 3 E.Frankfurt

Hannover 1 -1 Werder Bremen

M.Gladbach 1 - 0 Karlsruhe

Schalke 0 - 0 A.Bielefeld