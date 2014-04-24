Bayern finale göz kırptı



Devler arasındaki düellonun ilk raundunu Real Madrid tek golle kazandı ama son şampiyon Bayern Münih'in Avrupa Şampiyonlar Ligi finaline yükselme şansı kaybolmadı. Salı günkü rövanşta ayağına gelen fırsatları daha iyi değerlendirmesi Bayern'in unvan maçı için Portekiz'e gitmesine yetecek.

Teknik direktör Pep Guardiola ilk maçı kaybetmelerine rağmen, ‘maç öncesindekinden daha iyimser olduğunu', söyledi. Bayern Münih yönetim kurulu üyesi, eski milli futbolcu Matthias Sammer de Bernabeu stadında 1 – 0 yenildikleri ilk yarı final karşılaşmasının bilançosunu çıkarırken, ‘Şimdiye kadar hiçbir Bayern on biri Real Madrid karşısında bu kadar üstünlük sağlamamıştı. Oyuna hakimdik ama üstünlüğümüzü sonuca yansıtamadık. Top hakimiyetinde gösterdiğimiz performansın meyvelerini toplayabilmeliyiz. Bunu başarabiliriz de', dedi.

Takım kaptanı Philip Lahm, Real Madrid'in kendi sahasında tek gollü avantaj sağlamasının handikap sayılamayacağını ve Bayern Münih'in kendi seyircisi önünde şahlanacağını belirtirken Thomas Müller, Real Madrid engelini aşmanın kolay olmayacağını ancak rakip sahada buna muktedir olduklarını gösterdiklerini ve gol atamama eksikliğini Salı günkü rövanşta telafi edeceklerini dile getirdi.

Bayern Münih'in, Real karşısındaki topa sahip olma oranı %64'ü bulurken, rakibin üç kornerine karşı 15 korner atışı kullanan Bundesliga şampiyonu Karim Benzema'nın 19'uncu dakikada attığı kontratak golüyle sahadan yenik ayrıldı.

Bayern Münih'in Katalan teknik direktörü Pep Guardiola'nın İspanyol seyirci tarafından ıslıklarla karşılandığı maçın son on dakikasında Müller ve Götze Bayern hesabına iki mükemmel fırsatı harcadı. Avrupa'da yılın futbolcusu seçilen Franck Ribery ise formsuzluk nedeniyle varlık gösteremedi. Bayern Münih'in 24 Mayıs'ta Lizbon'da oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi finaline unvanını korumak için çıkabilmesi biraz da Ribery'nin toparlanmasına bağlı olacak.

Real Madrid teknik direktörü Ancellotti maçtan sonra, Münih'teki rövanş için ‘küçük bir avantaj' yakaladıklarını ve Ronaldo ve Bale gibi yıldızlarının iyileşip tam form tutmalarının avantajın korunmasına yetebileceğini söyledi. Son finalin kahramanı Arjen Robben, bu turnuvada oynadıkları beş yarı final karşılaşmasından dördünü kaybeden Real Madrid karşısındaki başarı zincirine bir halka daha ekleyeceklerinden emin olduğunu ifade etti. Real Madrid, Münih'te oynadığı on karşılaşmada da galibiyet alamamıştı. Münih'teki devler mücadelelerinden dokuzunu Bayern Münih kazanmış, bir karşılaşma da berabere sonuçlanmıştı.