Bayern 90’da güldü, Schalke puanı kaptı



Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Manchester City'yi 1-0 yendi. Münih'te oynanan mücadeleyi 68 bin kişi izledi.

E grubu mücadelesinde Bavyera ekibine 3 puanı getiren golü 90'ıncı dakikada savunmacı Jerome Boateng kaydetti.

2013'ün Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih, maçın genelinde üstün oynadığı ve önemli fırsatlar yakaladığı rakibi karşısında ya bitirici vuruşları yapamadı ya da Manchester City kalecisi Joe Hart'a takıldı.

Son çeyrekte Hollandalı yıldız Arjen Robben'in maça dahil olmasıyla rakip yarı sahada baskısını iyice artıran ev sahibi takım aradığı gole 90'ıncı dakikada Jerome Boateng'in vuruşuyla ulaştı. Mario Götze'nin de sırtına çarpan top kalecinin uzanamayacağı bir yere gitti.

Bayern Münih bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste 11'inci açılış maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Tek golün sahibi, milli savunmacı Boateng karşılaşma sonrası “Birçok gol pozisyonu bulduk. Sonunda top doğru yere gitti. City de iyi bir oyun sergiledi. Ama onlara neredeyse fırsat tanımadık. Şimdi sevinme zamanı" diye konuştu.

Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola da “Böylesi zor bir grupta çok güçlü bir rakipten 3 puan aldığımız için son derece mutluyuz. Değişiklikler sonrası çok daha iyi oynadık. Bence bu grupta rekabet son maçlara kadar devam eder” değerlendirmesinde bulundu.

Grubun diğer mücadelesinde İtalyan temsilcisi Roma, Rus ekibi CSKA Moskova'yı 5-1 yenerek grup maçlarına 3 puanla başlayan bir başka ekip oldu.

Schalke 1 puana sevindi

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir başka Alman temsilcisi Schalke ise İngiliz ekibi Chelsea ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başladı.

Mavi-beyazlılar, sakatlığı bulunan birçok as futbolcusundan yoksun çıktığı Stamford Bridge'deki G grubu mücadelesinin ilk dakikalarda geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu golle 1 puanı kaptı.

Chelsea 11'inci dakikada İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas ile öne geçerken Schalke bu gole 62'nci dakikada Klaas Jan-Huntelaar ile karşılık verdi. Hollandalı yıldız böylece Avrupa kupalarında 42'nci golünü kaydetmiş oldu.

Geçen sezon aynı grupta yer aldığı 2012 Şampiyonlar Ligi şampiyonu rakibine iki kez 3-0'la kaybeden Schalke bu beraberlikle kötü başladığı Bundesliga için de moral kazanmış oldu. Mavi-beyazlıların 3'üncü haftası geride kalan Alman Birinci Ligi'nde henüz galibiyeti yok.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba akşamı 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle;

E grubu:

Bayern Münih 1 – Manchester City 0

Roma 5 – CSKA Moskova 1

F grubu:

Ajax 1 – Paris St.Germain 1

Barcelona 1 – APOEL 0

G grubu:

Chelsea 1 – Schalke 1

Maribor 1 – Sporting Lizon 1

H grubu:

Athletic Bilbao 0 – Shaktar Donetsk 0

Porto 6 – BATE Borisov 0