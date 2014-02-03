Bayern 5’ledi, Hamburg düşme hattına indi



Bayern Münih, Bundesliga'da 19'uncu haftanın kapanışını, pazar akşamı beş gollü galibiyetle yaptı. Puan cetvelinin ilk sırasında yer alan Bavyera ekibi, baştan sona üstün bir futbol sergilediği Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 5-0 galip ayrıldı ve böylece kazanma rekorunu biraz daha geliştirdi. Kırmızı-beyazlılar, sahasında üst üste 18’nci galibiyetini alırken, Bundesliga’daki yenilmezlik serisini de 44 maça yükseltti. Bayern’in gollerini Mario Götze (12.), Franck Ribery (44.), oyuna sonradan giren Arjen Robben (67.), Dante (69.) ve Mario Mandzukic kaydetti (89.).

Thiago'dan rekor

Orta sahanın yıldızı Thiago Alcantara da oynadığı futbolla bir Bundesliga rekoruna imza attı. İspanyol oyuncu 185 kez topla buluşurken, yüzde 93’lük pas isabetiyle mücadele etti. Puanını 53’e yükselten lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Bayer Leverkusen ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu.

Nürnberg’den tartışmalı deplasman galibiyeti

Pazar gününün ilk maçında Nürnberg, Hertha Berlin’i deplasmanda 3-1 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Çekişmeli geçen ve tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçın ilk dakikalarında başkent ekibi Adrian Ramos’un 12'nci sezon golüyle öne geçti (4.). Markus Feulner 20’nci dakikada Nürnberg’e beraberliği getirdi ve devre 1-1 sona erdi.

Durgun başlayan ikinci yarıda hakemin verdiği kararlar maça damgasını vurdu. 68’nci dakikada Josip Drmic, konuk Nürnberg’i 2-1 öne geçirdi. Ardından Hertha Berlin'in kaleye giren topunu Nürnbergli Ondrej Petrak elle kesti. Dönen topu Ramos ağlara yollasa da hakem Michael Weiner oyunu durdurarak önce Petrak’a kırmızı kart gösterip penaltıya hükmetti. Ancak daha sonra yardımcı hakemine danışan Weiner, kırmızı kart ve penaltı kararını geri aldı ve ilk vuruş sırasında Ramos’un ofsatta olduğuna hükmetti. Bu tartışmalı karar sonrası konuk Nürnberg 90+4’te yine Josip Drmic’in penaltı golüyle skoru 3-1’e getirdi ve Berlin'den çok önemli 3 puanla döndü. Nürnerg bu sonuçla yedinci haftadan sonra ilk kez düşme hattından kurtuldu. Sezonun ilk yarısını Avrupa kupalarına katılım sırasında tamamlayan Hertha Berlin ise sezonun ikinci yarısında oynadığı iki maçını da kaybederek sekizinciliğe geriledi.

Hamburg ağır yaralı

Ligin en çok gol yiyen takımı Hoffenheim’ın ligin en çok gol yiyen ikinci takımı Hamburg’u ağırladığı Bundesliga’nın 19’uncu hafta maçında ev sahibi takım rakibini 3-0 yenerek unvanını Hamburg’a devretmiş oldu. Yediği gol sayısı 44’e ulaşan Kuzey Almanya ekibi aynı zamanda ligde üst üste beşinci yenilgisini aldı. Hamburg bu sonuçla puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe geriledi. Bundesliga'nın kurulduğu 1963’ten beri ligden düşmeyen tek takım olan Hamburg şimde kümede kalma mücadelesi veriyor. Ancak Hamburg’daki kötü gidişatı sadece savunmasına bağlamak doğru olmaz. Zira orta alandaki oyun kurucu yıldızı Rafael van der Vaart son derece formsuz. Bunda özel hayatındaki çalkantıların etkisi olduğu muhtemel. Golcü Pierre-Michel Lasogga sakat. Ara transferde alınan forvet oyuncusu Ola John da henüz takıma uyum sağlayamadı.

Sorunlarla boğuşan rakibi karşısında baştan sona rahat bir oyun sergileyen Hoffenheim, 4’üncü dakikada Roberto Firmino’nun dokuzuncu sezon golüyle takımını öne geçti. Niklas Süle devre bitmeden farkı 2’ye yükseltti (44.). Maçın skorunu Adreas Beck belirledi (61.). Üç haftalık galibiyet hasretinin ardından kazanan Hoffenheim yeniden orta sıralara tırmanırken, son beş yılda 11 teknik adam değiştiren Hamburg’da şimdi Hollandalı çalıştırıcı Bert van Marwijk’in akıbeti tartışılıyor.

Hannover dolu dizgin

Sezonun ilk yarısında zor günler geçiren Hannover 96’ya sihirli değnek değmiş görünüyor. Bu sihirli değneğin adı da Tayfun Korkut. Eski Türk milli takım oyuncusunun takımı yeni hocasının ikinci maçında da 3 puan kazandı. Alman birinci futbol ligindeki kariyerine geçen haftaki Wolfsburg galibiyetiyle başlayan genç çalıştırıcının on biri Borussia Mönchengladbach’ı ağırladığı maçta da sahadan yine 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Tayfun Korkut'un koşan, pres yapan ve mücadeleyi bırakmayan bir ekip yaratma çabası Gladbach maçında da kendini gösterdi. Ev sahibi takım 57’nci dakikada Artjoms Rudnevs’in golüyle öne geçti. Günün başarılı ismi Mame Diouf 82’nci dakikada farkı 2’ye yükseltti. Konuk takım Paniel Mlapa ile farkı 1’e indirerek umutlansa da (84.) Diouf 90’ncı dakikada skoru belirledi. İki haftada 6 puan alan Hannover puanını 24’e yükselterek orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Mönchengladbach ise bu yenilgiyle puan cetvelinde bir sıra gerileyerek dördüncülükteki yerini Schalke’ye kaptırdı.

Kießling hayalet gol sonrası ilk kez

Puan cetvelinin ikinci Bayer Leverkusen de 3 haftalık yenilgi serisinin ardından ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı-siyahlılar, Stuttgart’ı 2-1 yendi. Moritz Leitner 12’nci dakikada konuk takımı öne geçirdi. Ekim ayında ligde attığı tartışmalı ‘hayalet gol’ sonrası ilk kez rakip fileleri havalandıran Stefan Kießling, ilk yarıda takımına eşitliği getirdi (26.). Son çeyrekte Heung-Min Son’un yerine oyuna dahil olan Eren Derdiyok bitime 6 dakika kala Leverkusen’e 3 puanı getirdi.

Önümüzdeki sezon en azından yine Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Schalke, Hamburg galibiyetinden sonra Wolfsburg’u da 2-1 yenerek hedefi doğrultusunda önemli yol katetti. Mavi-beyazlılar Brezilyalı savunmacı Felipe Santana ile maçın başlarında öne geçti (9.). Maximilian Arnold 65’nci dakikada Wolfsburg’a beraberliği getirdi. Ancak maçın skorunu Schalke’nin yıldızı Kevin Prince Boateng’in golü belirledi (81.). Wolsburglu Daniel Caligiuri, 50’nci dakikada yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kalınca ‘Kurtlar’ ikinci yarının büyük bir bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Mainz Korelileriyle güldü

Freiburg engelini 2-0’lık skorla geçen Mainz yeniden Avrupa kupaları hesapları yapmaya başladı. Güney Koreli Joo-Ho Park (24.) ve ara transfer döneminde Wolfsburg’dan gelen vatandaşı Ja-Cheol Koo (86.), kırmızı-beyazlılara 3 puanı getiren oyuncular oldu. Puanını 30 yapan Mainz 7'nciliğe kadar yükseldi.

Werder Bremen'i konuk eden Augsburg, rakibini 3-1 yenerek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini yedi haftaya çıkaran Bavyera ekibi ligin sürpriz takımlarından olmaya aday. Augsburg, sıkıntılı bir sezon geçiren rakibi karşısında henüz 3’üncü dakikada Jan Ingwer Callsen Bracker’in kendi kalesine attığı golle geriye düşse de Tobias Werner 11’nci dakikada yeniden eşitliği sağladı. Halil Altıntop yaptığı şık vuruşla Augsburg’u 2-1’lik üstünlüğe taşırken altıncı sezon golünü kaydetti. 55'nci dakikada Andre Hahn, Bremen savunmasının inanılmaz hatasında maçın skorunu belirledi. Ev sahibi takımın ikinci yarıdaki rahat futbolunda, Werder Bremen beki Santiago Garcia’nın ilk yarının uzatma saniyelerinde ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasının da etkisi vardı.

Borussia Dortmund nihayet

Son şampiyonlar ligi finalisti Borussia Dortmund, dört haftalık aradan sonra nihayet 3 puanı bir arada gördü. Sakatlıklarla boğuşan sarı-siyahlılar, cuma günü 19’ncu haftanın açılış maçında konuk olduğu lig sonuncusu Eintracht Braunscheweig’ı 2-1 yendi. İki pozisyon bulan Pierre-Emerick Aubameyang ikisini de gole çevirdi (31./65.) ve Dortmund’taki kötü gidişata son verdi. 23 bin kişinin izlediği maçta ev sahibi takımın tek golünü savunma oyuncusu Benjamin Kessel attı (54.).

Puan durumu

1.Bayern Münih 53

2.Bayer Leverkusen 40

3.Borussia Dortmund 36

4.Schalke 34

5. Mönchengladbach 33

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16.Freiburg 17

17.Hamburg 16

18.Eintracht Braunschweig 12

20’nci haftanın programı

7 Şubat Cuma, TSİ 21:30

Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

8 Şubat Cumartesi, TSİ 16:30

Eintracht Frankfurt – Eintracht Braunschweig

Werder Bremen – Borussia Dortmund

Nürnberg – Bayern Münih

Freiburg – Hoffenheim

Wolfsburg – Mainz

Hamburg – Hertha Brelin (TSİ 19:30)

9 Şubat Pazar

Stuttgart – Augsburg (TSİ 16:30)

Schalke 04 – Hannover 96 (TSİ 18:30)