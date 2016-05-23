T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Bayer Monsanto'ya 62 milyar dolar teklif etti

Alman kimyacılık devi Bayer Amerikan tarım ilaçları ve tohumculuk şirketi Monsanto'ya 62 milyar dolar teklif etti. Bayer, Monsanto'nun yanıtını bekliyor.

23 Mayıs 2016 15:15


Alman kimya ve eczacılık şirketi Bayer tarihinin en büyük şirket satın alma operasyonunun altından holding şubelerini elden çıkarmadan kalkabilmeyi umuyor. Amerikan tarım ilaçları şirketi Monsanto'ya 62 milyar dolar teklif eden Bayer'in yönetim kurulu başkanı Werner Baumann büyük şirket birleşmesinin finansmanı için ‘portföy önlemleri' almaya gerek olmadığını ve böyle bir adım atmayı planlamadıklarını söyledi.

Baumann Bayer'in borçlarının geçici olarak artabileceğini ve sermaye artırımı yapabileceklerini belirtti. Monsanto'yu satın aldığı takdirde Bayer dünyanın en büyük kimyevi tarım ilaçları kuruluşu olacak. Birleşmeden sonra holdingin satış hasılatı 46,3 milyardan 60 milyar euro'ya, personel sayısı da 117 binden 140 bine çıkacak. Monsanto Alman şirketi tarafından yapılan teklife henüz cevap vermedi.

Yönetim kurulu başkanı Baumann son derece cazip bir bedel teklif ettiklerini ve Monsanto yönetiminin vereceği cevabı merakla beklediklerini söyledi. Monsanto'dan yapılan ilk açıklamada ‘talepsiz teklif' alındığı belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanBayer AmerikanMonsantoBayerWerner BaumannBaumannDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24