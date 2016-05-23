Bayer Monsanto'ya 62 milyar dolar teklif etti



Alman kimya ve eczacılık şirketi Bayer tarihinin en büyük şirket satın alma operasyonunun altından holding şubelerini elden çıkarmadan kalkabilmeyi umuyor. Amerikan tarım ilaçları şirketi Monsanto'ya 62 milyar dolar teklif eden Bayer'in yönetim kurulu başkanı Werner Baumann büyük şirket birleşmesinin finansmanı için ‘portföy önlemleri' almaya gerek olmadığını ve böyle bir adım atmayı planlamadıklarını söyledi.

Baumann Bayer'in borçlarının geçici olarak artabileceğini ve sermaye artırımı yapabileceklerini belirtti. Monsanto'yu satın aldığı takdirde Bayer dünyanın en büyük kimyevi tarım ilaçları kuruluşu olacak. Birleşmeden sonra holdingin satış hasılatı 46,3 milyardan 60 milyar euro'ya, personel sayısı da 117 binden 140 bine çıkacak. Monsanto Alman şirketi tarafından yapılan teklife henüz cevap vermedi.

Yönetim kurulu başkanı Baumann son derece cazip bir bedel teklif ettiklerini ve Monsanto yönetiminin vereceği cevabı merakla beklediklerini söyledi. Monsanto'dan yapılan ilk açıklamada ‘talepsiz teklif' alındığı belirtilmişti.