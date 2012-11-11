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Baydemir'in twitter hesabı hacklendi

Dün açlık grevine başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in twitter hesabı hacklendi

11 Kasım 2012 21:29

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ’in twitter hesabı internet korsanları tarafından bir süreliğine ele geçirildi. Korsanlar Baydemir’in hesabı üzerinden takipçilerine çeşitli mesajlar yazdı. 
 
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Atatürk ’ün resmi ve Türk bayrağı paylaşılan twitter hesabından şu mesajlar yazıldı: 
 
“ Türkiye tek devlet, tek bayrak, tek millettir. Hiç kimse bu ülkeyi, bu milleti bölemez. PKK örgütü de buna dahil” 
 
“Biz vekiller dış güçlerin esiri olan PKK ile aramıza mesafe koymalıyız ancak ölümler o zaman son bulur. Silah hiçbir zaman çözüm değil” 
 
Saldırı fark edildikten sonra twitler silindi.
 

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