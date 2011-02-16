-BAYDEMİR: ''EVİMİ BAŞBAKAN'A VERİRİM'' DİYARBAKIR (A.A) - 16.02.2011 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine açtığı davada tazminat ödemeye hükmedilmesiyle ilgili çok mal varlığı olmadığını belirterek, ''Reyhan hanımla içerisinde oturduğum ev dışında hemen hemen hiçbir şeyim yok. Sayın Başbakan halkıma saygı duysun. Söz veriyorum içerisinde oturduğum evi de Başbakan'a veririm. Karara itiraz etmeyeceğim'' dedi. Yönetmen ve oyuncu Yusuf Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir'i makamında ziyaret ederek görüştü. Baydemir, görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde, BDP Diyarbakır İl Binası önündeki basın açıklamasında, ''Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla açtığı davada, 30 bin lira manevi tazminat kazanmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kararın kendilerine, Başbakan Erdoğan'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dilediğini kaydeden Baydemir, şöyle konuştu: ''Karara itiraz etmeyeceğim. Tarafsız ve bağımsız yargımız jet hızıyla çalışıyor. 2 celsede karar verildi. Tamamen bağımsız ve tamamen tarafsız ve kurulduğu bugüne kadar hep mazlumun, hep haklının yanında olan yargımızın kararına şüphesiz ki ben itiraz etmeyeceğim.'' Türkiye'de iki temel sorun bulunduğunu, bunlardan birinin siyasetteki üslup meselesi olduğunu kaydeden Baydemir, bütün siyasetçiler için üslup sorununun tartışmaya açılması gerektiğini savundu. Türkiye'de siyasete üslupta bir standart ve çıta yükseltimine gerek olduğunu anlatan Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ve bana göre bu konuda Sayın Başbakan en çok ihtiyacı olan siyasetçilerimizden bir tanesidir. Üslupta standart yükseltimine ihtiyaç duyan liderlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Tabi ki takdir kamuoyu ve halkındır. Kullandığım sözler kem sözlerdi. Ama neden kullandım bu kem sözleri? Açık söylüyorum, zulme uğradım. Zulme uğradık. Ve o zulüm halen devam ediyor.'' -''EVİMİN TAPUSUNU VERİRİM''- Çok mal varlığı olmadığını bildiren Baydemir, ''Reyhan hanımla içerisinde oturduğum ev dışında hemen hemen hiçbir şeyim yok. Sayın Başbakan halkıma saygı duysun. Söz veriyorum içerisinde oturduğum evi de Başbakan'a veririm. Tapusunu da veririm. Bir tek isteğim var. Halkıma saygı duysun. Bize de saygı duysun, başka da hiçbir şey istemiyorum. 30 bin lirayı da ödeyeceğim. Artık taksitle öderim. Veya borç ederim 30 bin lirasını da öderim. Bir sorun, sıkıntı yok. Hayırlı olsun hepimize'' diye konuştu. Yönetmen Yusuf Çetin de köy koruculuğu sistemi ile ilgili ''Kir'' adlı bir film çektiğini, gerçeğin kamuoyu tarafından bilinmesi için böyle bir işe girdiğini söyledi. Filmin yüzde 60'ının Türkçe alt yazılı Kürtçe olduğunu anlatan Çetin, galasını Diyarbakır'da yapmak ve belediyenin filmi sahiplenmesini istediklerini belirtti.