Baydemir'e Türk bayraği hediyesi

T24 - Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e Türk bayrağı ve bayrak desenli kravat hediye edildi.





Valilik önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır'ın tarih boyunca barışın, hoşgörünün, sevginin ve kardeşliğin temsilcisi olmuş, içinden yüzlerce kültür, bilim ve devlet adamını yetiştirmiş, azizlerin, peygamberlerin, sahabelerin, kralların ve güzel insanların yaşadığı muhterem bir kent olduğunu söyledi.





Toprak, dayatılan esaret, küçülme, dağılma senaryolarının yüksek bir irade ile reddedilerek, dünyada hiç bir milletin başaramayacağı büyük gayret ve fedakarlık sonucu Cumhuriyetin milletin azim ve inancıyla destansı bir mücadele sonucunda kurulduğunu vurguladı.





Cumhuriyetin kuruluşunun aynı zamanda umutsuzluk ve yılgınlık içinde hareketsiz kalmış bir millet varlığından, nasıl bir mücadele yöntemi ile sonuca ulaşılabileceğinin eşi bulunmaz bir örneği olduğunu dile getiren Toprak, şöyle devam etti:







''Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya, politik, stratejik ve ekonomik bir cazibe merkezi olup, her devir ve zamanda yaşanılması için ağır bedeller ödemek zorunda bırakılmış ve milletimiz bu bedeli fazlasıyla canı pahasına ödemiştir. Bu nedenledir ki, binlerce yıldır bu topraklar üzerinde, kader birliği yaparak aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde yaşayan insanlarımız arasında, birileri boş durmayarak, oyun üstüne oyun oynayıp, milletimizi birbirine düşürme gayreti içerisine girmiştir. Ancak tek yürek olmuş milletimizin her bir ferdinin sayesinde, tüm yanlış emeller boşa çıkartılmıştır. Bundan sonrada asla ve asla milletimizin her bir ferdinin huzurunu, sükununu, birliğini ve beraberliğini kimse bozamayacak ve aramıza hiç bir şey giremeyecektir.''



Toprak, birilerinin Diyarbakır'da sevgi yerine nefret, kardeşlik yerine ayrılığın hakim olmasını isteğini belirterek, şunları kaydetti:



''İş arayan işsiz, aş arayan aşsız, yol arayan yolsuz, huzur arayan huzursuz, refah arayan yoksul, su bekleyen topraklar susuz kalsın istiyorlar. Benim aziz ve sevgili Diyarbakırlı kardeşim, vatandaşım, hiçbir şekilde korkuya kapılma, endişe etme. Üzerine atılmak istenen bu kara örtüyü yırtıp atacak seni sevgiyle sarıp büyütecek ve koruyacak hemşehrilerin ve senin için var olan devletin, buna asla fırsat vermeyecektir. Seni, kalbimizdeki ve yüreğimizdeki sevgi ve hoşgörünün engin derinliğinde koruyup yaşatacağız. Diyarbakır, geçmişindeki kadar mutlu ve sevgi dolu bir şehir olacaktır. Diyarbakır insanının temiz, sevgi dolu yüreğine hüzün, umutsuzluk ve hatta korkuyu layık görenlere, tehditler savuranlara şüphe yok ki Diyarbakırlılar da en net cevabı veriyor ve bundan sonrada hiçbir kimsenin endişesi olmasın ki vermeye devam edecektir. Geleceğimizin ümidi, pırıl pırıl gençlerimiz ve cumhuriyetimizi ayakta tutan yegane kuvvet millet iradesi, bu güzel şehre reva görülmek istenen tabloyu ibretle izleyip, sorumluları vicdanlarında mahkum edecektir.''

Baydemir'e hediye





Törende protokolün oturduğu platforma gelen bir gazi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e Türk bayrağı desenli kravat, törenden sonra da bir öğrenci Vali Mustafa Toprak, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak ile Baydemir'e birer Türk Bayrağı armağan etti. Tören, resmi geçitle sona erdi.