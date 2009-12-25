Baydemir'e muhalefet ve hükümetten tepki

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AKP kanadı

MHP kanadı

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Siyasi partilerin değerlendirmelerine cevap vermiyorum" dedi.TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in kullandığı küfürlü sözlerin, Türk Ceza Kanununun (TCK) 301. maddesi kapsamına girdiğini söyledi.İyimaya, "Ben bir yargı adamı değilim, ama ceza hukukunda elbetteki karşılığı var: 301. madde. Cumhuriyetin organlarına yönelik sözle tahrik edici beyanlar apayrı bir suç oluşturur. Cezayı yargı belirleyecek" diye konuştu.Devlet Bakanı Faruk Çelik, özellikle kamu görevlilerinin ağızlarından çıkan sözlere çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Ağzından çıkan cümle neyse kamu görevliliği çerçevesinde o cümleyi ölçüp, biçip, tartıp ona göre kullanması gerek. Eğer bu vasıflardan sıyrılmışsa bir insan, kamu görevi yapmamalı. 'Ben kamu görevlisiyim' diyorsa laflarını ölçüp tartmalıdır. Aksi durum kamuda güvensizliği, otoritenin bozulmasını sağlar. Kamu görevlisi olup kamu düzeninin bozulmasına hiç kimsenin neden olması kabul edilebilir bir hadise değildir" dedi.Çelik, "Ben ilgili belediye başkanının birebir ne dediğini doğrusu bilmiyorum. Ama medyaya yansıyan, kamu görevlisine yakışmayan bazı ifadelerin kullanıldığı şeklindedir. İnanıyorum ki bütün milletimiz bunları ayıplıyordur, kınıyordur. Bu ifadelerden sonra, alması gereken, takınması gereken, bir kamu görevlisi sorumluluğu içinde yeni ifadelerle bunları mutlaka düzeltmesi gerekiyor. Aksi takdirde göreviyle ters düşen bir davranış içerisinde demektir. Son derece yakışıksız bir durum" diye konuştu.AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Osman Baydemir'in kullandığı küfürlü sözleri, "ayıp, çirkin ve hukuk dışı" olarak değerlendirdiKılıç, "Bu üslup, Türkiye'de demokrasiye de hukuka da insan haklarına da insanlığa da insanlığın erdemine de hizmet eden bir üslup değildir. Bu üslup, ancak sahibine yakışır diye düşünüyoruz. 'Üslubu lisan aynı ile insan' demiş atalarımız. Bu üsluba daha farklı bir cevap verebilmek şu aşamada mümkün görülmüyor. Bu üslup, Anadolu insanı tarafından 72 milyon insanımız tarafından, ahlaklı, erdemli, haysiyetli bütün insanlarımız tarafından aynı ile sahibine iade edilecek bir üsluptur" ifadelerini kullandı.Suat Kılıç, Baydemir'in bu üslubunun arkasında hiç kimsenin durmayacağını da sözlerine ekledi.MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in kullandığı sözlere ilişkin, "Hiç kimsenin milletimize ve devletimize küfretme haddi değildir" dedi.Vural, "Bu ifadeler, hedefin, amacın ne olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Bunu söyleyenlere karşı hükümetin söyleyecek sözü yok mu acaba? Sayın Başbakan, senin söyleyeceğin sözün yok mu acaba? Niye susuyorsun? Bu sözler devletimize söylenmiş sözler ise bu sözler karşısında senin susman acaba ne anlama gelir?" diye konuştu.