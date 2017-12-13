Baydemir'e ceza | Erdoğan, 2013'te CHP ve MHP'ye böyle tepki göstermişti: O zabıtlarda 'Kürdistan'ı göreceksiniz!

Meclis bütçe görüşmelerinde konuşurken, ''Ben Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak benim şu isteğim bu çatı Türk'ün ve Kürt'ün ortak çatısı olmalıdır'' diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili ve HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında Meclis’ten geçici olarak 2 gün çıkarılma cezası verildi. Cezanın verilmesinin ardından akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma geldi. Erdoğan, 2013'teki konuşmada, "Kürt" kelimesini Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında görüleceğini ifade ederek, "Kürt kelimesini o Meclis'te görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarını görecekler, Kürdistan kelimesini, o Meclis zabıtlarında görecekler. Anasır-ı İslam kavramını, o zabıtlarda görecekler" demişti.

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Baydemir bütçe görüşmeleri sırasında, Meclis'in herkesi kucaklayıcı bir tavrı olması gerektiğini belirterek ''Ben bir Kürt evladı olarak, Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak istediğim şey bu çatı Türk ve Kürt ortak çatısı olmasıdır'' demişti. Bunun üzerine oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Baydemir'e, ''Siz Kürdistan vekili değilsiniz, siz Şanlıurfa'nın vekilisiniz'' diyerek tepki göstermişti. AK Partili bazı vekiller de Baydemir'e sert sözlerle yüklenmişti.

Baydemir'e, 'Kürdistan' dediği için iç tüzüğe göre genel kuruldan 2 gün çıkarma cezası verildi.

Erdoğan 2013'te ne demişti?

19 Kasım 2013'te AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 2009'da Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni başlatırken "analar ağlamasın" dediklerini hatırlatarak, "Cumartesi günü bir istisnasını gördük. Hem Diyarbakır'da hem Türkiye'de annelerin, çocukların, gençlerin gözyaşı döktüğünü gördük. Bu gözyaşları Allaha hamd olsun, sevinç gözyaşlarıydı" diye konuştu.

Diyarbakır ziyaretini de değerlendiren Erdoğan "Kürdistan" ifadesini kullandığı için yöneltilen eleştirilere de "CHP, MHP yöneticileri, Meclis kütüphanesine gittiklerinde, ilk Meclis, gizli celse zabıtları okuduğunda, bugün karşı çıktıkları şeyi görecekler" karşılığını verdi.



Erdoğan, hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında göreceklerini ifade ederek, "Kürt kelimesini o Meclis'te görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarını görecekler, Kürdistan kelimesini, o Meclis zabıtlarında görecekler. Anasır-ı İslam kavramını, o zabıtlarda görecekler" dedi.



Kendi tarihini bilmeyen, kendi tarihini okumayanın, cehalet ve karanlıktan başka hiçbir şey söylemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Osmanlı'ya gittikleri zaman doğu, güneydoğunun, Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz'in Laziztan eyaleti olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin, bize devrettiği mirastır. Bunları görmemezlikten gelemezsiniz" diye konuştu.

Mustafa Kemal de mi bölücüydü

Erdoğan, "Bize ne diyorlar, 'şu kavramı kullan'; bölücü...Peki Mustafa Kemal de mi bölücü? 'Kürdistan' kelimesini kullanan, o zamanın bütün Meclis mebusları da mı bölücüydü?" diye sormuştu.