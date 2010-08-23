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BAYDEMİR'E 10 YIL HAPİS İSTEMİ DİYARBAKIR (A.A)

23 Ağustos 2010 16:47

-BAYDEMİR'E 10 YIL HAPİS İSTEMİ DİYARBAKIR (A.A) - 23.08.2010 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında terör örgütü PKK'ya katılan 16 yaşındaki D.K.'ya para yardımında bulunduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bir süre önce terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 16 yaşındaki D. K'nin örgüte katılmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'den para yardımı aldıklarını ifade etmesi üzerine, Baydemir hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Baydemir hakkında, TCK'nın "Örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Baydemir'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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