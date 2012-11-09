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Baydemir'den Obama'ya: Kürt sorunu çözülmeden Ortadoğu'da barış olmaz

Osman Baydemir, Amerika’nın Sesi radyosunun Türkçe ve Kürtçe servislerine cezaevlerinde devam eden açlık gerevleri ile ilgili konuşarak destek çağrısında bulundu

09 Kasım 2012 13:31

Amerika'nın Sesi radyosunun Kürtçe servisine konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, cezaevlerindeki açlık grevlerinin çözümü konusunda ABD Başkanı Barack Obama’ya çağrıda bulundu. Baydemir, "Siz bir siyah olarak ABD’de yıllarca zulum gördünüz. Başkan olunca bütün dünya buna çok sevindi. Sizin siyah olarak çektiklerinizi, Türkiye’de sizin gibi Türkiye’nin siyahları olan Kürtler 100 yıldır çekiyor. Bu konuda rolünüzü oynamanızı istiyoruz. Kürt sorunu çözülmeden Ortadoğu'ya barış gelemez" dedi.

Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, Amerika’nın Sesi radyosunun Türkçe ve Kürtçe servislerine cezaevlerinde devam eden açlık gerevleri ile ilgili konuşarak destek çağrısında bulundu.

Ferit Aslan'ın DHA'daki haberine göre; Kürtçe servisine konuşan Baydemir, İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin kaldırılması, ana dilde savunma ve ana dilde eğitim talepleri ile gerçekleştirilen açlık gerevindeki taleplerin bütün Kürtlerin talepleri olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç’ın açıklamalarının kendilerini umutlandırdığını, ancak o günden beri bir adım atılmadığını kaydeden Baydemir, "Ben korkuyorum, Allah’tan dileğim cezaevlerinden ölüm çıkmasın diyorum. Eğer ölüm çıkarsa kimse olanların önünü alamaz. Birlikte yaşam isteği büyük yara olacak ve ölmüş olacaktır" dedi.

Başta ABD Başkanı Obama ve Avrupa ülkelerine de çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Böydemir, şöyle konuştu:

"İnsan haklarını savunan vicdan sahibi herkesin bu haklı ve meşru taleplerin karşılanması için Türkiye hükümetine baskı yapması gerekir. Sayın Obama’dan da beklentilerimiz vardır. Sayın Obama ABD’de siyah olarak yıllarca zulum gördü. Daha sonra ABD başkanı seçilmesi ile bütün dünya buna çok sevindi. Türkiye’nin siyahları da Kürtlerdir. ABD’nin siyahlarının 100 yıl önce çektiğini Türkiye’nin siylahları olan Kürtler 100 yıldır çekiyor. Bu konuda rolünüzü oynamanızı istiyoruz. Ana dilde eğitim yapamıyorlar, kimlikleri ile topraklarında yaşayamıyorlar. Ortadoğu’da demokratik bir barışın olması isteniyorsa, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerekir. Açlık grevindekilerin talepleri Ortadoğu’da onurlu bir barışın önünü açacak taleplerdir."


'İmralı'nın çağrısı açlık grevini sonlandırır'


Osman Baydemir, tecridi devam ettirmenin çatışma ortamını devam ettirmek anlamına geldiğini de ileri sürerek, "Ölüm oruçları, aslında çatışma ortamını sonlandıracak bir müzakere döneminin açılması için başlayan bir süreçtir. İmralı’da uygulanan tecridin kalkmasını takiben, İmralı’dan yapılacak tek bir çağrıyla açlık grevi krizinin sonlanabileceğine inanıyorum" dedi.

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