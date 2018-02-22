Baydemir'den Avrupa Parlamentosunda Sur sunumu

HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen panelde Sur’un tarihi ve çok kültürlü yapısına ilişkin bilgi verdi.



HDP’nin Avrupa temsilciliği, Avrupa Parlamentosu’nda “Sur ve Hasankeyf’de tarihi miras” başlıklı bir panel gerçekleştirdi. 21 Şubat’ta gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Fransız Sol Cephe Partisi Milletvekili Marie-Christine Vergiat yaptı.

HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir ve Hasankeyf Tarihi Mirası Koruma Platformu Sözcüsü ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi üyesi Ercan Ayboğa’nın sunum yaptığı panelde Baydemir, Sur’un tarihi ve çok kültürlü yapısı hakkında bilgi verdi.

2015 sonrasında, çözüm sürecinin sona ermesiyle birlikte savaşın yeniden başlatıldığını ve Kürt şehirlerine taşındığını ifade eden Baydemir, Sur’da ve pek çok Kürt kentinde insanlık, tarih ve kültür kıyımı yapıldığını söyledi. Sur’da uzun süren çatışmalar sonucunda ayakta kalmayı başaran binaların kepçelerle yıkıldığını anlatan Baydemir, AKP Hükümetinin Sur’a, tarihi yapıya uygun olmayan betonarme binalar yaptığını, 22 bin kişinin de göç ettirildiğini söyledi.



Baydemir, uluslararası kamuoyunu ve tüm uluslararası kurumları Sur için adım atmaya ve birlikte hareket etmeye çağırdı.

