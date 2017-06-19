Baydemir’den Adalet Yürüyüşü yorumu: Demirtaş’ın bulaştırdığı cesaretin sonucu

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün partisinin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulaştırdığı cesaretin sonucu olduğunu söyledi.

Osman Baydemir, Adıyaman'da partisinin bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı. Baydemir, terör örgütü IŞİD’in barbarlığının kaybedeceğini belirterek, Orta Doğu coğrafyasında eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin kapısının bir kez daha aralanacağını kaydetti. Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına da değinen Baydemir, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başladığı yürüyüşün Selahattin Demirtaş'ın bulaştırdığı cesaretin sonucu olduğunu savunarak, şunları söyledi:

“Kobani düşmedi ama onların maskesi düştü”

"Rakka inşallah sonun başlangıçlardan bir tanesi olacaktır. Hani diyorlardı ya 'Kobani düştü, düşecek.' Kobani düşmedi ama onların maskesi düştü. 'Rakka düştü, düşecek' ve DEAŞ barbarlığı kaybedecek. Ortadoğu coğrafyasında eşitlik, özgürlük ve kardeşliğin kapısı bir kez daha aralanma imkanına sahip olacak, bir kez daha aralanmış olacak.”

“Demirtaş’ın bulaşıcı cesareti”

“Eş Genel Başkanım, dostum, kardeşim, başkanım Selahattin Demirtaş, cezaevine girdiği ilk günden bugüne değil, aslında insan hakları mücadelesine başladığı günden bugüne değil, legal demokratik siyasette onurlu barış bayrağını özgürlük bayrağını sırtladığı günden bugüne değil, her topluma şu mesajı verdi; cesaret bulaşıcıdır. Bugün Türkiye'de eğer Ankara'dan İstanbul'a yürünüyorsa, bu Selahattin Demirtaş'ın bulaştırdığı cesarettin sonucudur. Aşk olsun sana genel başkanım aşk olsun. Aşk olsun ki sana, orada bile önünü açıyorsun, yol açıyorsun.”

“Cesaret bulaşıcıdır”

Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden “Cesaret bulaşıcıdır” isimli bir şiir yazmıştı. Bu şiir daha sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklanmıştı.

Demirtaş’ın şiiri şöyleydi:

Çıt çıkmasın diyecekler

Renk olmasın diyecekler

Gülerek isyan etmişsin

Gül açmasın diyecekler

Gülelim o zaman

Öksüz kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim

Gülüşü solmasın insanın

Gün doğmasın diyecekler

Umuda silah çekecekler

Koşarak isyan etmişsin

Suçu sana yükleyecekler

Koşalım o zaman

Yalnız kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim

Tepesini attırmayın insanın