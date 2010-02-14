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Baydemir: 'Yeşil'den kılpayı kurtulduk

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, İnsan Hakları Derneği ödül töreninde konuştu.

14 Şubat 2010 02:00

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, İnsan Hakları Derneği (İHD) ödül töreninde "2001 yılında "Yeşil"den kıl payı kurtulduk" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İHD Diyarbakır şubesinin insan hakları ödül töreninde konuşan Baydemir, eski İHD Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızğın ile Bingöl'de yaşadıklarına değindi.

Baydemir, "1993'lerde Şırnak'ta İHD şubesi açmak ne anlama geliyorsa, 2000'li yıllarda Bingöl'de İHD şubesi açmak da o anlama geliyordu. Rıdvan ağabey ile Solhan'da 'Yeşil' denen adamdan birkaç kez kıl payı kurtardık. Az daha bizi de götürüyorlardı" diye konuştu.

Baydemir, yaşadıklarının canlı tanıkları olduğunu da sözlerine ekledi

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