-BAYDEMİR VE BOYNER HALAY ÇEKTİ DİYARBAKIR (A.A) - 16.12.2010 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, ''Diyarbakır'a yatırımların güvenli bir şekilde gelmesini talep ediyoruz'' dedi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED) Diyarbakır Organize Sanayi İşadamları Derneği (DOSİAD) ev sahipliğinde düzenlediği ''14. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'' katılımcıları onuruna Class Otel'de akşam yemeği verdi. Yemeğe, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile birlikte katıldı. Yemekte konuşan Diyarbakır Valisi Toprak, kültürü ve tarihiyle 10 bin yıllık kadim bir kent olan Diyarbakır'ın yıldızı parlayan bir şehir olduğunu belirterek, ''Diyarbakır'a yatırımların güvenli bir şekilde gelmesini talep ediyoruz. Bu, bizim insanlığımızın da bir gereği. İş dünyası uygun, güvenli yatırım imkanı varsa gelir. Biz bunu sağlıyoruz, sağlayacağız'' dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in, Diyarbakır'da internetin hızının Paris'ten daha yüksek olduğunu dile getirdiği konuşmasına atıfta bulunarak, ''Paris meselesini kıskandım. Yurt dışı yasağım var, Paris'e gidemiyorum. Vali, 'Üzülme, Süreyya Bey bunu 3G ile çözecek' dedi'' diye konuştu. Bu coğrafyanın, insanları ve kültürel çeşitlilikleriyle kadim bir coğrafya olduğunu dile getiren Baydemir, ''Dil, demokrasi, kimlik, onurlu bir barış ne kadar vazgeçilmezse, ekonomik kalkınma da en az bu kadar vazgeçilmezdir ve aralarında öncelik, sonralık yoktur. Eş başlı yürümek durumundadır. Kesinlikle yüksek bir morale sahibiz ve yürüyeceğiz. Kişi olarak ayak oyunlarından uzak durdum. Onun için futboldan uzak durdum, ama bu ayak oyunlarından sadece Diyarbakırspor Kulübü için uzak durmayalım. Onun dışındaki ayak oyunlarından uzak duralım'' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Vali Toprak, Turkcell Genel Müdürü Ciliv'e plaket verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ile TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de yemeğe katılan iş adamlarına plaket verdiler. Gecede daha sonra halk oyunları gösterisi yapılırken, geceye katılan Ümit Boyner, Vali Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir ile birlikte halay çekti. Halaya, Şırnak Valisi Özkan, TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel ile bazı iş adamları ve sektör temsilcileri de katıldı. Gece, Grup Ezgi'nin verdiği konserle sona erdi.