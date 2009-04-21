Baydemir ve Atalay'a hapis

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Baydemir ve Atalay katılmadı. Duruşmada, sanıkların avukatları Muharrem Erbey ve Meral Beştaş Danış hazır bulundu.Mahkeme, verdiği kısa aranın ardından, terör örgütü propagandası yaptıkları bildirilen sanıklar Osman Baydemir ve Nejdet Atalay'ın 10'ar ay cezasına çarptırılmasına karar verdi.Baydemir ve Atalay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına yönelik kara harekatı nedeniyle 25 Şubat 2008 tarihinde yaptıkları konuşmada terör örgütü PKK mensuplarına "gerilla" demeleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanıyordu. (aa)