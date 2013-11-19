Baydemir: Sırrı'nın 4 ay içinde evlenmesi lazım

Diyarbakır'da toplu nikah törenine katılmayan Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, iddialara yanıt verdi. 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde hiç bir çiftin nikahını kıymadığını söyleyen Baydemir, Sayın Sırrı Süreya Önder evlenirse onun nikahını kıyarım. Onun da 4 ayda evlenmesi lazım" dedi.

Osman Baydemir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin katıldığı toplu nikah törenine, engellendiği için katılmadığı ve nikahları kıymadığı iddialarına yanıt verdi.

Baydemir, "Ben 10 yıllık Belediye Başkanlığım döneminde hiç bir çiftin nikahını kıymadım. Karşılama ve ağırlamada ne bir eksiğimiz ne de fazlamız oldu. Olması gerekeni yaptık diye düşünüyorum. Sayın Sırrı Süreya Önder elini çabuk tutup bu 4 ay içinde evlenirse, sadece onun nikahını kıyarım" dedi.

Baydemir, 10 yıllık Belediye başkanlığı döneminde çok sevdiği dostları dahil hiç kimsenin nikahını kaymadığını, bunu bir ilkesel duruş ve prensip haline getirdiğini belirterek, "Kaldı ki orada 400 çiftin nikahı kıyılacaktı. Yani toplu bir nikah olacaktı. Biz Diyarbakır'da üzerimize düşeni ne eksik ne fazla yaptık. Yapılması gerekeni yaptık" diye konuştu.