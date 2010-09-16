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BAYDEMİR: ŞİDDETLE KINIYORUM DİYARBAKIR (A.A)

16 Eylül 2010 23:05

-BAYDEMİR: ŞİDDETLE KINIYORUM DİYARBAKIR (A.A) - 16.09.2010 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, ''Ne zamanki bu Kürt sorununda müzakere, diyalog zeminine yakınlaşır, yaklaşılırsa karanlık eller devreye giriyor, Hakkari'de olduğu gibi. Şiddetle kınıyorum, lanetliyorum, olamaz böyle bir şey'' dedi.  Baydemir, makamında düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'de 9 kişinin ölümü ve 4 kişinin de yaralanması olayının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Hangi derin güç ve hangi derin otorite bu eylemi gerçekleştirmiş ise bunun açığa çıkması lazım. Toplum olarak açığa çıkarmamız lazım. Bu vesile ile vicdanımdan, herkesin vicdanına bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Savaş uzadıkça kirlenir. Bu da kirlenmenin göstergesi ve başka bir delaletidir. Devlet de hükümet de muhalefet de kirlenir. Bana göre kimin daha çok kirlendiğinin bu manada anlamı yoktur. Bu kirliliği ortadan kaldırmak ve daha fazla kirlenmek istemiyorsak, derhal müzakere, diyalog, istişare zeminine ve herkesin kendinden fedakarlık zeminine hızla akması gerekiyor. Temennim budur, bunu söylerken Hakkari'de 9 militanın yaşamına kastedilmesini de bu çerçevede ele aldığımı ifade etmek istiyorum. Bunlar olmamalı. Artık bu ülkede kardeş kanının akmaması için çatışmasızlık dönemine girmek için hükümet başta olmak üzere hepimizin çaba içerisinde olması gerektiğine dikkat çekmek istiyorum.''

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