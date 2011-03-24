-BAYDEMİR POLİS PANZERİNE ÇIKTI DİYARBAKIR (A.A) - 24.03.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) ''sivil itaatsizlik'' adı altında başlattığı oturma eyleminde polis panzerine çıkan Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'i düşmekten koruması kurtardı. Aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTK Genel Başkanı Ahmet Türk ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu BDP ve DTK'lı grubun, Belediye Konukevi önündeki alanda başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Çevrede yoğun önlem alan polis, oturma eyleminin yapıldığı alana girişe izin vermezken, alana giremeyenler ise çevrede oturarak, uzaktan eyleme destek veriyor. Bu sırada Koşuyolu Parkı tarafında oturan grubu selamlamak için alanın arka kısımına yönelen Baydemir ile koruması burada bekleyen polis panzerinin üzerine çıktı. Bu sırada panzer geri manevra yapınca Baydemir sendeledi, ancak koruması Baydemir'i kucaklayarak, düşmesini engelledi. Bir polisin ''Aşağı inin'' uyarısı üzerine Baydemir, ''Belediyenin aracı neyse benim için de bu o dur. Bu araç da benimdir'' diye tepki gösterdi. Daha sonra çevre duvarının üzerine çıkarak toplanan gruba hitap eden Baydemir, oturma eyleminin BDP ve DTK'nın ortak kararı sonucu başlatıldığını belirterek, şöyle konştu: ''Sabahtan beri buradayız, herhangi bir taşkınlık yok. Ama hala barikat açılmadı. Bizim güvenlik personeli ile hiçbir sorunumuz yok. Amacımız dağdaki tek gerillanın yaşamını yitirmemesi ve buradaki güvenlik görevlileri ile askerin ölmemesidir. Çözüm halkın desteğiyle gerçekleşsin, çözüm bütün Türkiye içindir. Kafamızı yarsalar da şiddet uygulamayacağız. Bu halk sabırla barışa giden kapıyı açacak. Çözüm gerçekleşene kadar oturacağız. Ankara'ya şunu söylüyoruz; korkmayın, korkacaksanız Kaddafi'nin akıbetinden korkun. Çünkü onlar kendi zulmünun kurbanı oldular. Siz de zulmünüzün kurbanı olmak istemiyorsanız çözüme uzanan eli tutun.'' Baydemir, daha sonra duvardan inerek, oturma eyleminde bulunan grubun yanına döndü.