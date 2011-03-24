Baydemir polis panzerinde

T24 - BDP’li milletvekillerinin öncülük ettiği “sivil itaatsizlik” eylemleri gergin başladı. Diyarbakır, Batman ve Van’da kurulan çadırlar polis tarafından kaldırıldı ancak eylemler devam etti



Batman’da polisin “Demokratik Çözüm” çadırını basması üzerine BDP’liler Yıldız, Ata ve Batman Belediye Başkan Vekili Serhat Temel yağmur altında yolda oturma eylemi yaptı.



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) bugün Diyarbakır’da başlattığı ’sivil itaatsizlik’ eylemi, gergin başladı. Eylemin yapılacağı çadır önceki gece valilik kararıyla kaldırılırken, eyleme sadece seçilmiş milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin katılmasına izin verildi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çadırın kaldırılmasına tepki gösterdi.



BDP ile DTK’nın Kürt soruna dikkat çekmek amacıyla aldığı ‘sivil itaatsizlik’ eylemi kapsamında dün Diyarbakır’da oturma eylemi gerginlikle başladı. Çadır polis tarafından sökülerek kaldırıldı. Dün de konukevinin önünü panzerler eşliğinde tamamen kapatan çevik kuvvet ekipleri, alana kimsenin girmesine izin vermedi.



Dün saat 12.00’de BDP’nin seçim otobüsüyle konukevinin önüne gelmeye çalışan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yardımcısı Gültan Kışanak, DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, yardımcısı Aysel Tuğluk, Mardin Miletvekili Emine Ayna, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve ilçe belediye başkanlarının yolu Koşuyolu Parkı önünde panzerler ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi.

Seçilmişler geçebildi



BDP’li yetkililerin görüştüğü polis amirleri ise sadece seçilmiş kişiler olan miletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerine izin verileceğini bildirdi. Bunun üzerine Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ile milletvekilleri ve belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişi, konukevinin önüne gelerek oturma eylemi başlattı. Konukevine taleplerin yeraldığı pankartlar asıldı.



Çevre yollarda toplanan ancak polislerin önlerini kestiği yaklaşık 4 bin kişilik kalabalık ise uzaktan PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak oturma eylemi başlatanlara destek verdi.

‘Anadilde eğitim’, ’Siyasi tutukluların serbest bırakılması’, ’Seçim barajının düşürülmesi’, ’Askeri ve siyasi operasyonların durdurulması’ taleplerinin yerine getirilmesi için başlatılan oturma eylemi öncesi kısa bir konuşma yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptıklarının demokratik bir eylem olduğunu belirtti.,





Boyner olsaydı



Demirtaş, “Şu anda sayın Başbakan’ın yerinde Cem Boyner olsaydı, Türkiye’nin temel sorunları diyalogla kısa sürede çözülürdü” dedi. Kentin merkez Bağlar ilçesinin bazı sokaklarında toplanan göstericiler, polislere havayi fişekler ve taşla saldırdı. Polis, tazyikli su sıkarak grupları dağıtırken, emniyet amirleri zorunlu kalmadıkça gaz bombası kullanmaması yönünde uyarıda bulundu.





Şapka alan vekil



Van’da BDP tarafından kurulan ’Demokratik Çözüm ve Barış’ çadırında sivil itaatsizlik kapsamında süresiz oturma eylem başlatıldı. BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, “Burada özerk demokratik Kürdistan’ın kurulacağına, Kürt halkının taleplerinin gerçekleşeceğine inancımla, Van halkını demokratik yürüyüşe davet ediyorum” dedi.



Nevruzda bir polis memurunun şapkasını aldığı için hakkında suç duyurusunda bulunulan Üçer, polis memurunun kimliğini belirlemek için böyle bir reflekste bulunduğunu söyledi.





Yıldız tekmeledi



BDP Grup Başkan Vekilleri Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata ile Batman Belediye Başkan Vekili Serhat Temel’in oturma eylemini sürdürdüğü sırada, sivil bir polis otomobili bölgeye geldi. Nevruz kutlamaları sırasında elindeki taşla dikkat çeken Bengi Yıldız, bu kez polis otosunu tekmeledi. Bunun üzerine araç olay yerinden uzaklaştı.



Milletvekili Yıldız, Ata ve Başkanvekili Temel, oturma eylemlerini yağmur altında ellerine şemsiye alarak devam ettirdi. Yıldız, Ata ile Temel, saat 16.15’de eylemlerini sonlandırıp, kalabalık bir grupla belediye bahçesine yürüdü.









Baydemir’den panzer direnişi

Diyarbakır’da ’Sivil İtaatsizlik” eylemi başlatarak Konukevi önünde oturan BDP’liler arasında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, destek amacıyla Koşuyolu Caddesi üzerinde oturma eylemi yapan kalabalığın yanına gitti. Bir anda buradaki polis panzerine çıkan Baydemir’i polis inmesi için uyardı. Baydemir, “Lütfen devletin panzeri üzerinden iner misiniz?” diyen polise, “Bu panzer bizim vergilerimizle alınıyor. Nasıl belediye aracı benimse, bu panzer de benimdir. Ben buradan inmiyorum” yanıtını verdi. Panzerin üzerinde 5 dakika kalan Baydemir, panzerin hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybetti. Baydemir’in bir anlık düşme tehlikesi geçirmesi üzerine buradaki kalabalık, polisle tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Başkan Baydemir, panzerden atlayarak aşağı indi.

Olay sırasında bölgedeki polis ile merkez arasında telsizden ilginç bir diyalog geçti.

“- Merkez! Baydemir, panzerimizin üzerine çıktı. Ne yapalım? İzin verelim mi müdahale mi edelim?”

“- Panzerin üzerinde ne işi var?”

“- Ne yapalım çıktı işte”

“- Üzerinde oturuyor şu anda hareket yapıyor”

“- Osman Baydemir, panzerin üzerinde oturuyor”

“- Şu anda üzerinden indi, durum normal.”

DİYARBAKIR DHA







Oturma eylemi yapan BDP Milletvetkili Bengi Yıldız polis tarafından böyle kaldırıldı.