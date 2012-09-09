Diyarbakır’da toplanan “Kürdistan İslam Kongresi”nde konuşan diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Kürt halkı ve Kürdistan bir gün mutlaka özgürleşecek” dedi. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ise, Kürt âlimlerini birlikte hareket etmeye çağırdı.

Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından ilki düzenlenen Kürdistan İslam Kongresi dün başladı. Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, Kürt halkının esir durumda yaşadığını savunurken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Kürt halkının özgürleşmesi gerekir. Bir gün mutlaka Kürt ve Kürdistan özgür olacaktır” dedi.

DTK tarafından düzenlenen 1’inci Kürdistan İslam Konferansı merkez Kayapınar İlçe Belediyesi Kültür Merkezi’nde başladı. Ahmet Türk, Osman Baydemir, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, seyda ve kanaat önderlerinin de olduğu yaklaşık 150 kişi katıldı. Kuran-ı Kerim okunması ile başlanan konferansın açılış konuşmasını Baydemir yaptı. Kürtçe yaptığı konuşmada, konferansın tarihi önem taşıdığını, burada farklı fikirlerin dile getirilebileceğini belirten Baydemir, “Biz nasıl diğer toplumlar gibi onurlu bir yaşam yürütebiliriz? Bu anlamda bu konferans tarihi bir önem taşımaktadır. Bizler artık Kürdistan’da bize zulüm edenlere göz yummamalıyız. Türk, Arap ve diğer halkların özgürleşmesi için Kürt halkının özgürleşmesi gerekir. Bir gün mutlak Kürt ve Kürdistan özgür olacaktır” dedi.



Türk’ten Kürt âlimlere çağrı



Kürt halkının esir durumda yaşadığını savunan Türk ise, Emeviler’den günümüze kadar devletlerin İslamiyet’i kendi politikaları için kullandıklarını belirterek, “Kürt alimlerinin omuzlarına çok şey düşüyor. Biz alimler ve Kürt düşünürleri olarak bu ‘zulme dur’ demeliyiz. Bu boynumuzun borcudur. Allah, mazlumların yanındadır. Biz çalışırsak bunu başarabiliriz ve tüm Kürtler olarak özgürlüğümüze kavuşabiliriz” diye konuştu.



Bugün de devam edilecek



Konuşmaların ardından divan kurularak kongreye başlanırken, kongrenin devamı basına kapalı olarak devam etti. Bugün de sürecek olan kongrede “İslam’da siyaset devlet ve iktidar ilişkisi nedir? Nasıldır? Nasıl olmalıdır?”, “İslam’da ümmetçilik kavramı nedir? İslam’a göre kavmiyetçilik nedir?”, “İslam’da haklar özgürlükler, nelerdir? Dini, mezhebi, etnik özgürlüklerin toplumsal barıştaki yeri nedir? Nasıl birlikte yaşanılabilir? Nasıl bir toplumsal düzen kurulabilir?” ve “İslami açıdan Kürt meselesine nasıl yaklaşımalı” konuları tartışılacak.