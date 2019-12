Baydemir: Herkes beni eleştirme hakkına sahip

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Öcalan'ın “Ya istifa edip AKP’ye üye olsun ya da özeleştiri versin” sözleriyle ilgili konuştu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunmasının doğru ve şık olmayacağını söyleyen Baydemir, "Eleştiri hakkı kutsaldır, herkes beni eleştirme hakkına sahiptir ama herkes. Dolayısıyla ben şu an basındaki tartışmaları gereğinden fazla abartılı buluyorum" dedi.



BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak da Baydemir'in istifa ettiği söylentileriyle ilgili, Sayın Osman Baydemir, Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Görevinin başındadır. Bu partinin eş başkanı benim. Eğer bir istifa durumu olsa öncelikle benim haberim olur” yanıtını verdi.



Geçtiğimiz hafta avukatlarıyla görüşen Öcalan’ın “Silahlı mücadele miadını doldurdu” diyen Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir için ''Özeleştiri versin. İstifa etsin gitsin AK Parti'ye üye olsun'' dediği iddia edildi. Öcalan'ın açıklamaları ''Baydemir'in üstü çizildi'' yorumlarına neden oldu. İstifa ettiği öne sürülen Baydemir bir kaç gündür sessizliğini koruyordu.



Baydemir, bugün iddialara yanıt verdi ve ''Herkes beni eleştirme hakkına sahiptir'' dedi. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak da Baydemir'in istifa ettiği sorularına ''Baydemir görevinin başındadır'' ifadelerini kullanarak yanıt verdi.



Öcalan’ın avukatlarıyla son görüşmesinde, ‘Temel önceliğimiz silahların bir an önce susmasıdır’ açıklamaları nedeniyle sert dille eleştirdiği belirtilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir’in partisinden istifa ettiği ancak istifanın kabul edilmediği ileri sürüldü.



Öcalan’ın ‘ya istifa etmesini’ ya da ‘özeleştiri yapmasını’ istediği ileri sürülen Osman Baydemir, bugün bir zirveye katılmak için İstanbul’a geldi. Baydemir’in İstanbul’da bir dizi görüşmelerde bulunarak karar noktasına geldiği belirtildi. İddiaya göre Osman Baydemir, yakın çevresine istifa edeceğini söyledi ve ardından da BDP Genel Merkezi’ne hazırladığı istifa dilekçesini sundu. Ancak, parti yöneticilerinin henüz bu istifayı kabul etmediği ileri sürüldü.



Baydemir’in bu istifa girişiminden sonra İstanbul’da parti ve örgüt üzerinde etkisi olan bazı kişilerle de görüştüğü, onların da kendisine ‘istifa’ yerine ‘öz eleştiri’ yapmasını söylediği kaydedildi.





Baydemir: Herkes beni eleştirme hakkına sahip



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, İstanbul'da katıldığı konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstifa tartışmalarının sorulması üzerine Baydemir, "Değerlendirme yapmam doğru, şık değil. İki temel mesajım var. Eleştiri hakkı kutsaldır, herkes beni eleştirme hakkına sahiptir ama herkes. Dolayısıyla ben şu an basındaki tartışmaları gereğinden fazla abartılı buluyorum. Açıkcasını söylemek gerekirse bunu da manidar buluyorum. Neden bu kadar büyük bir abartı var. Görüşler ve kanaatler bir gecede oluşmaz. Görüşler ve kanaatler bir gecede değiştirilmez. Fikirler bir gecede oluşmaz ve bir gecede değişmez. Ancak benim ifade ettiğim her görüşe karşı, her fikre karşı, her temenniye karşı, her çağrıya karşı, herkesin beni eleştirmesi en doğal hakkıdır. Mensubu olduğum siyaset kültürümüzde de eleştiri kaçınılmazdır. Eleştiri dostluktur eleştiri güç vermektir" dedi.





"Silah olmasaydı 2 ay o koltukta oturamazdı"



Son avukat görüşmesinde “Silahlar miadını doldurdu” sözleri nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i ağır sözlerle eleştiren Abdullah Öcalan’ın, eleştirilerinin gerçekte basına yansıyandan çok daha sert olduğu öğrenildi. Öcalan’ın Baydemir’e yönelik “Söyleyin ona gitsin AKP’ye üye olsun ya da özeleştirisini versin. Silah olmasaydı 2 ay bile o koltukta oturamazdı” dediği belirtildi.



Önceki hafta Öcalan ile avukatlarının görüşmelerinin dökümü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) yayımlanmış, Öcalan bu görüşmede Baydemir’i, “Silah milâdını doldurmuştur. Demokratik özgürlük mücadelesinden PKK vazgeçse de ben vazgeçmem” yolundaki açıklamalarını ağır bir dille eleştirmişti. Haberde Öcalan’ın, Baydemir hakkındaki şu sözlerine yer verilmişti:



“Bazen öyle şeyler oluyor ki, çok şaşırıyorum, öfkeleniyorum. Bazıları çıkıp sorumsuzca, ‘silahlı mücadele miadını doldurmuştur’ diyor. Açık söylüyorum, Kandil bile bu konuda tek başına yetkili değil. Herkes kendi işine bakmalı, sorumlu olduğu konularla ilgilenmeli, kafa yormalı, söz söylemelidir. ABD’si Avrupa’sı bile artık bu konuda beni tek etkili-yetkili kişi olarak görürken bunların yaptıkları açıklamalara bakın!”





Baydemir kara listeye alındı



Öcalan’ın Baydemir ile ilgili eleştirilerinin dozunun çok daha yüksek olduğu, örgüt içi tartışmaların yansımaması için haberden ayıklandığı öğrenildi. İddialara göre Öcalan, avukatlarla görüşmesinde Baydemir’in başkanlık koltuğunda oturmasını da PKK’nin yürüttüğü silahlı mücadeleye bağladı. Öcalan görüşmede “Söyleyin ona ya AKP’ye geçsin ya da özeleştirisini versin. Silahlı mücadele olmasaydı, o koltukta 2 ay bile oturamazdı” dedi.



Bu ifadeler PKK işleyişine göre Baydemir’den açıkça biat etmesi anlamına geliyor. Örgüt yönetiminin özeleştiri vermesini istediği kişi, eğer bağlarını koparmayacaksa, Türkiye sorumlularından birine yazılı olarak savunmasını sunuyor. Bu savunma da bir tür özür olarak kabul edilip Kandil’deki örgütün arşivlerindeki yerini alıyor. Zaman zaman bu savunma o kişinin karşısına çıkarılarak biat ettiği hatırlatılıyor. Ancak bu kişi örgütün “kara listesine” alınmış da oluyor. Zamanla yetkileri elinden alınarak siyasi hayatı da sona erdiriliyor. Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesinden sonra Baydemir’in ne tavır aldığı bilinmiyor.





Kışanak: Baydemir görevinin başındadır



BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in istifa ettiği yönündeki iddialara “Sayın Osman Baydemir, Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Görevinin başındadır. Bu partinin eş başkanı benim. Eğer bir istifa durumu olsa öncelikle benim haberim olur” yanıtını verdi.



Kışanak, gazetecilerin “Öcalan’ın size yönelik eleştirileri de var” şeklindeki sorularına ise, “Sayın Abdullah Öcalan da hepimiz gibi bir insan. Düşüncelerini açıklamakta sonuna kadar hürdür, özgürdür. Kendi düşüncelerini açıklamıştır. Beni de eleştirir, başkasını da eleştirir, sizi de eleştirir. Kendi düşünceleridir. Bunu niye yeniden yeniden kamuoyunun gündemine taşıyorsunuz bunu anlamıyorum. Ben bu partinin eş başkanı olarak buradayım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da görevinin başındadır. Partimizin yaklaşımı, anlayışı ortadadır” yanıtını verdi.





Baydemir ne demişti?



Baydemir ile Öcalan’ı karşı karşıya getiren olay 1 Kasım günü Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Mark E. Bailey’in ziyaretiyle başladı. Baydemir, kendisini makamında ziyaret eden Bailey’e, 21’inci yüzyılda silahın rolünü tamamladığını, sorunların çözümünde silahın bir araç olma özelliğini yetirdiğini belirterek şöyle dedi:



“Bütün sorunların çözüm yöntemi sadece diyalog, müzakere ve istişare olmalıdır. Kürt sorunu özelinde şiddet ve silahın yani askeri operasyon ve silahlı eylemin Kürt sorununun çözümünü tam tersine zorlaştırıyor. Dolayısıyla bizim temel önceliğimiz, temel duruşumuz, silahların bir an önce susmasıdır. Silahların bir daha konuşmaması için diyalog ve istişarenin başlamasıdır. Hepimize düşen silahların nasıl çözüm yöntemi dışına çıkarabilmenin üzerinde yoğunlaşmamız ve onun üzerinde formüller üretmek olmalıdır. Hem hükümetin, hem devlet kurumlarının aynı zamanda uluslararası kurumların silahın yöntem dışına çıkarılması için cesaretlendirici, teşvik edici, motive edici çaba içerisinde olması lazım.”