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BAYDEMİR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI TUNCELİ (A.A)

02 Ağustos 2010 14:01

-BAYDEMİR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI TUNCELİ (A.A) - 02.08.2010 - Tunceli'de bir panelde yaptığı konuşma sebebiyle, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in, Munzur Kültür ve Doğa Festivali etkinlikleri kapsamında, 31 Temmuzda Tunceli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen ''Kürt sorununda muhataplık konusu ve demokratik özerklik'' isimli panelde yaptığı konuşmanın ardından, Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen görüntü ve ses kayıtlarının çözümü yapıldı. Daha sonra ses kaydı, görüntü ve ilgili belgeler, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Bunun üzerine, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Baydemir'in konuşmasıyla ilgili yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlattı.

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