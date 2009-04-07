Baydemir: Bu uçaklar Diyarbakır’da uçamayacak

Baydemir, DTP’lilere uçakları göstererek, “Gün gelecek, bunlar da uçamayacak. Bu zülmü vallahi de billahi de kıracağız” dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, terörist Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan’da Ömerli köyüne gitmek isteyenlerin engellenmesi ve bunun üzerine çıkan olaylarda iki kişinin ölmesine sert tepki gösterdi. Baydemir, bu olayları Diyarbakır’da protesto eden DTP’lilere, “Kürtlerin direnişini durduramazlar” diye seslendi.



DTP İl Binası önünde düzenlenen protesto gösterisinde, yaklaşık beş bin kişiye konuşan Baydemir, “Gözleri hazmedemeyenlerin gözü çıksın. Bugün bu direnişiniz bütün dünyaya ulaştı. Onlar Kürtlerin bu direnişini durduramazlar” dedi.



‘Uçaklar uçamayacak’



Baydemir, Diyarbakır’daki 2’nci Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı 8’inci Ana Jet Üssü’nden eğitim amaçlı uçan uçaklara değinerek, şunları söyledi:



“Gün gelecek, bunlar da uçamayacak ve sizin barış ellerinizi tutacaklar. Ne kadar yüreğimiz yansa da bizim kararlı duruşumuz onların aklını başından alacaktır. Taş geliyorsa, önce bizim alnımıza değsin. Mermi geliyorsa, önce siyasetçilerimize değsin. Size değmesin. Tırnaklarınızla ve bedeninizle bu direnişi bugünlere getirdiniz. Bugünden sonra akıllıca ve sabırlı bir şekilde, bu zülmü vallahi de billahi de kıracağız.”



‘Tek kişi kalmayacak’



Bulundukları cofrafyada, tek kişi kalmayana kadar örgütleyeceklerini vurgulayan Baydemir, “Sizlerin başarısını hazmedemeyen dinozorlar, halkımızın demokrasi zaferini hazmedemedi. Bütün dünya biliyor ki, bu hareket isterse 7 gün 7 gece durmadan yürür” diye konuştu.



Konuşması “İntikam” sloganıyla kesilen DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş da ölen iki gencin şehit olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ant içtik. Bu halkın önderiyle, özgürlüğüyle buluştuğu günü sizlere armağan edene kadar geri adım atmayacağız.”

