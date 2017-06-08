Baydemir: Bir iktidar zulüm ile yürüyorsa onun imanından şüphe edin

HDP Şanlıurfa İl Örgütü'nün düzenlediği iftar programında konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Bir iktidar bir idareci zulüm ile yürüyorsa onun imanından şüphe etmek gerekiyor" dedi.

dihaber'de yer alan habere göreŞanlıurfa'da HDP ve DBP il örgütlerinin düzenlediği iftar programına HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Ayhan, Dilek Öcalan, Urfa Barış Anneleri, SES, Eğitim Sen üyelerinin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

"Er ya da geç bu topraklara barış gelecek"

İbrahim Ayhan’ın yaptığı kısa konuşmadan sonra söz alan Dilek Öcalan, “Bu tablonun her daim olması dileğiyle başta sizlerin ve tüm İslam aleminin ramazan şeriflerini kutuluyorum. Her zaman böyle birlik olma umuduyla ramazanın barışa vesile olmasını diliyorum. Zindanlarda direnen yoldaşlarımızı selamlıyorum. Er ya da geç bu topraklara barış gelecektir. Bu topraklar çok zalimler gördü ancak, birlikte kardeşçe yaşayan insanların toprakları oldu” dedi.

"Ramazan, zalimlere karşı direnmektir"

Daha sonra söz alan HDP Sözcüsü Osman Baydemir ise, iftarın halkların ittifakı olmasını temenni ederek, “11 ayın sultanı bütün yaşamımız boyunca insanın özü ile buluşmasına kapı aralayan aydır. İnsanın insan olma vasıfları bir kez daha buluşması ayıdır. Ramazan sadece aç ve susuz kalmak değildir. Aynı zamanda nefis ve kibirle mücadeledir. Aynı zamanda zalimlere karşı direnmedir” diye konuştu.

"Tek başına iktidar olmak adına..."

Baydemir, “Halkımızın iradesi parlamentoya yansımaması için önümüze hendek ve barajlar koymuşlardı. Sizler o setlere milyonlar olarak 7 Haziran’da setleri ve engelleri aştınız. Cumhuriyet tarihinde ilk defa her farklılık, her inanç kendi kimlikleri ve fikirleriyle parlamentoda yer aldı. Ancak bu başarımızı çok gördüler. Tek başına iktidar olmak adına bu kazanımları yok saydılar. Ama hiç şüpheniz olmasın bu coğrafyada boylarının ölçüsünü aldılar” dedi.

"Vicdanı olmayandan imanından şüphe duymak gerekiyor"

Baydemir sözlerine şöyle davam etti:

“Yani inanç dediğimiz mevzu vicdandan ayrı ele alınamaz. Vicdanı olmayandan imanından şüphe duymak gerekiyor. Adil olmayanın hem insanlığından hem de imanından şüphe duyulur. Bu coğrafyada ne vicdandan nede adaletten eser bırakmadılar. Sizlere HDP eşbaşkanları Demirtaş ve Yüksekdağ’ın selamlarını iletmekten büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Bundan bir yıl önce Urfa'da açık alanda Selahattin Demirtaş sizlere hitap etmişti. ‘Bir devletin imanı onun adaletidir. Bir devletin küfrü ise onun zulmüdür’ demişti. Bir iktidar bir idareci zulüm ile yürüyorsa onun imanından şüphe etmek gerekiyor. Bir devlet kendi bekasını başkalarının ölümü üstüne kurgulamışsa bilin ki orada iman da itikat da büyük bir tehlike büyük bir saldırı altındadır. O saik öyle bir noktaya gelmiş ki artık kendi zulmünün kurbanı olma aşamasına gelmiş. "